傳銷公司賣罐裝地下水誆「神仙水」　2年吸金26億7萬人上當

▲安徽傳銷公司販賣「神仙水」。（圖／翻攝自《江蘇新聞》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

安徽合肥警方日前破獲了一起號稱「神仙水」的非法傳銷案件，嫌犯不僅聲稱這款「能量液」經過美國航天局認證，而且「能治百病」，然而經過檢定，所謂的「神仙水」不過是普通的罐裝地下水，但僅僅約兩年就吸引7萬人涉案，涉案資金將近6億元人民幣（約新台幣26億元）。

根據《江蘇新聞》微信公眾號，警方在今年4月接到報案，一些市民投資了一款名為SSG生命能量液的產品，號稱可以「治療多種疾病、逆轉青春」，不僅產品效果非常好，而且只要買了就能獲得公司返點，買得越多賺得越多。

涉案的公司以「拉人頭」模式銷售SSG生命能量液，每瓶售價高達1000元人民幣（約新台幣4300元），一盒就是1.5萬元（約新台幣6.5萬元），購買人需要在手機上下載特定App，註冊成為會員後，就有資格發展下線。 據警方調查，該能量液涉嫌用虛假宣傳誘導消費者，並涉嫌組織傳銷行為。

警方在調查中發現，為了進一步誘騙別人投資，這家公司還對外宣稱，配套進行「漂浮理療」才能發揮能量液的最大功效，並特別為此設立了漂浮館公司，並將其發展傳銷線的樞紐。

警方目前已抓捕公司高管共9人，其他7名涉案嫌疑人正在上網追逃。據瞭解，這個公司從2016年9月至2018年中，形成了一個龐大的網路傳銷體系，層級高達300多級。

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