「酸腳趾雞尾酒」發明者過世！　遺願是「捐腳趾放調酒中」

Captain Dick was a true colorful five-percenter who changed Dawson's brand. His legacy is cemented with the Sourtoe Cocktail, but we'll always remember him for his undying love of Dawson City. Thanks for everything Dick, we'll toest one for you tonight.

Photo: Stories North https://t.co/xKM61MJeMi pic.twitter.com/wzq6LKraqh — Visit Dawson City (@DawsonCityYukon) November 15, 2019

實習記者任珈萱／綜合報導

「酸腳趾雞尾酒（Sourtoe Cocktail）」發明人迪克·史蒂文森船長（Dick Stevenson）日前傳出過世的消息，享年89歲；他的女兒狄克西·史蒂文森（Dixie Stevenson）表示，父親的遺願是要「保留腳趾，並捐給俱樂部」。

綜合外媒報導，這間奇特的飯店地下酒吧「Sourdough Saloon」位於加拿大育空地區的道森市（Dawson City），已經有40年的歷史，自1973年以來，他們已經提供超過8萬6000杯酸腳趾雞尾酒。

據報導，這起原是史蒂文森船長在一間廢棄的小屋中，發現一根保存相當良好的腳趾，便靈機一動，把它放進酒杯中，和調酒混合，發現味道境頗為獨特，之後在當地推廣。

據了解，品常這種特殊調酒時，有一項不成文的規定，「可以快速喝，也可慢慢喝，但嘴唇必須要碰那根腳趾」。「道森市官方推特@DawsonCityYukon」PO文表示，史蒂文森船長改變了道森市的印象，一定會永遠記住船長的愛戴。

所謂「酸腳趾雞尾酒」，就是以威士忌為基礎，接著放入木乃伊化的人腳趾，宛如老式橘皮。當有人點單時，酒客可以選擇快速喝下、也可以慢慢喝，不必把腳趾放入口中，但必須得讓嘴唇觸碰到粗糙的腳趾，這就是喝「酸腳趾雞尾酒」的規則。

Sled-dog racer donates three frostbitten digits to Yukon's "Sourtoe Cocktail" https://t.co/9WYUX97wL4 pic.twitter.com/yGVUdSO2SN — HuffPost Canada (@HuffPostCanada) April 6, 2018



