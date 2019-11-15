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新竹青青草原新亮點　落羽松秘境親子遊樂區完工啟用

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▲新竹市長林智堅體驗水管通道。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅體驗水管通道。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市香山區知名景點「青青草原」是現今北台灣最熱門的自然生態親子遊樂場，新竹市長林智堅上任後投入總經費9345萬元大改造，除了北台灣最長磨石子溜滑梯、舉辦過野餐音樂節和熱氣球嘉年華，三期工程也已完工開放，讓兩大草原、一座生態景觀池搖身成為打卡新熱點，林智堅特地換上運動裝，前往青青草原體驗全新的浪漫鞦韆、多功能攀繩、平衡木、水管通道等親子遊樂設施，並沿著慢跑步道，找尋隱藏在第二生態池畔的落羽松秘境，邀請民眾一起來青青草原遊玩。

青青草原三期工程在第二草原推出12組排列成曲線型的浪漫鞦韆，其中3組特別提供幼兒用的包覆型座椅，讓小小孩也能玩；同時將第四草原打造成野地親子遊樂區，除了入口設置休憩稻草涼亭，草原區依地形變化打造了大型水管通道，讓大小朋友都能緊鄰草地爬進爬出，並有攀繩、跳樁及平衡木通道等設施，讓孩子能盡情在綠地草坪間穿梭嬉戲。

青青草原三期工程除了讓原先雜草叢生的第二和第四草原換上嶄新面貌，也在第二生態池岸種下超過4000株水生植栽及42顆落羽松，讓這個草原秘境在季節更換時變成一幅優美的風景畫，並新設收集雨水的排水道導入池中，未來第二生態池將成為孩子們最佳的戶外教室。

城銷處也表示，佔地64公頃的青青草原共有五片大草原，一、二期工程打造了超長溜滑梯、親子遊具、生態池自然景觀，配合熱氣球嘉年華，使青青草原成為北台灣最熱門的自然生態親子遊樂場，大幅帶動當地觀光風氣。三期工程重整兩大草原、一個生態池，而即將於11月底完工開放的第四期工程，則改善了入口景觀及園內的人行步道。

城銷處表示，由於來訪青青草原的人數年年攀升，入口服務區休憩設施供不應求，四期工程主要在草原路入口設置遮陽花架、樹蔭及座椅，讓跑者與遊客都能在此充分休息。同時，串聯並改善通往第二草原和第四草原的「相思步道」和「青青步道」，讓原先老舊不平的路面，變得更安全便利。最後，則移植原本種植過密的36株楓香到第四草原的柏油路旁，提供道路遮蔭效果。

在市府近年改造下，青青草原串聯五座特色草原，高低起伏路線、加上3公里長柏油跑道，深受跑友喜愛，城銷處說，假日常常見到跑友全家來到青青草原，除了與家人野餐，還可以享受跑步樂趣，並帶著孩子體驗北台灣最長磨石子溜滑梯，度過美好的親子時光。

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