男缺錢花用台北轉運站「兼差」　持油壓剪強攻零錢箱...6次得手近20萬元

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子涉嫌專挑台北轉運站中的投幣式置物櫃，利用油壓剪將下方的零錢箱偷走，2個月間得手4件，初步估計業者損失將近9萬元，清查又發現在捷運地下街偷走零錢箱約10多萬，共計6次竊走將近20萬元。

▲男子白天從事服務業，但晚上因缺錢花用便跑到轉運站偷零錢箱。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，40歲的楊姓男子，平時從事服務業多年，但因缺錢花用，便利用深夜時分到台北轉運站，挑人煙稀少的投幣式置物櫃，利用油壓剪破壞下方的零錢箱，並偷走零錢箱內的財物花用。

▲楊姓嫌犯2個月內跑到台北轉運站，破壞置物櫃零錢箱偷走將近9萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，事後業者發現金額短缺，隨即報警處理，警方獲報後調閱監視器，發現嫌犯雖然犯案都穿不同衣服，但身形以及犯案手法如出一轍，隨即前往楊男位於三重租屋處逮人，並起出數千元贓款以及油壓剪，訊後依竊盜罪嫌送辦。

楊嫌除了在大同區犯下4起零錢箱竊案得手8萬9千元，警方又清查，楊又在中正一轄區內鎖定置物櫃的零錢箱，並趁隙偷走2次，共計得手10多萬，2個月下來，楊嫌犯案6起共偷走將近20萬元。

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