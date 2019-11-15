因應「世界糖尿病日」　安南醫院糖尿病團隊舉辦健康講座

▲因應每年「世界糖尿病日」，安南醫院糖尿病團隊特別擴大舉辦糖尿病病友會，召集各科專 家醫師舉辦健康講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應每年「世界糖尿病日」，安南醫院糖尿病團隊特別擴大舉辦糖尿病病友會，以「上下齊守，控糖為首」為主軸，召集各科專家醫師舉辦健康講座，並且舉辦有獎徵答及健康問題攤位，以提升民眾對糖尿病併發症的認知。

安南醫院新陳代謝科沈振榮主任表示，一般民眾剛被診斷糖尿病時，就覺得人生黑一半，但其實糖尿病透過飲食改進及藥物的治療，仍可以健康的生活。沈振榮主任指出，高血糖會塞住全身的血管，各個器官都可能會受損，所以糖尿病的照護，要「從頭頂到腳底，皮膚也要顧」。

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新陳代謝科陳擇穎醫師進一步指出，除了心血管疾病外，感染症也是糖尿病患的一大威脅，因為血糖高的人，他們負責對抗病菌的白血球功能會大幅下降，成為「懶惰的白血球」。糖尿病友常見的感染症包含肺炎、泌尿道感染、肝膿瘍、蜂窩性組織炎等。肺炎是十大死因排名第三，目前有流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，皆可以達到很好的預防效果，建議有需要的糖友可以跟醫師諮詢。

整形外科主任唐慧君表示，因糖尿病而引起的併發症，包括周邊動脈硬化、神經病變、傷口（糖尿病足）、截肢等，非常常見、複雜，而且花費驚人；而這些疾病的5年死亡率，依據許多論文研究，並不亞於癌症。所以，請大家以對待癌症戒慎恐懼的態度，來面對、治療糖尿病和其引起的併發症。根據美國的報告顯示，五年死亡率，由高而低：1、胰臟癌；2、肺癌；3、周邊動脈阻塞性疾病；4、 截肢；5、大腸癌；6、糖尿病神經病變併發潰瘍。其中3、4、6均為糖尿病所引起的併發症；若將此三者加總，則結論為糖尿病足的5年死亡率遠高於第1名的胰臟癌。



活動最後邀請到眼科醫學中心副院長洪純玲醫師，她指出第二型糖尿病患者超過60％會有視網膜病變，是成人失明最主要的原因之一。糖尿病黃斑部水腫的治療可施予局部雷射治療、眼內抗血管因子注射或類固醇注射；而對於持續性玻璃體出血或黃斑部前嚴重出血，則可考慮藉由玻璃體切除術來改善視力。洪純玲副院長提到，三高控制不佳皆會導致視網膜病變，定期眼睛檢查絕對是糖尿病患不可忽視的一環。