糖尿病共同照護網感恩音樂會　跟您一起勇往直前

▲配合世界糖尿病日辦理的「勇網直前音為有你」糖尿病友感恩音樂會，在成大醫學院成杏廳舉辦，宣示台南市糖尿病共同照護網陪病友勇往直前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

者林悅／台南報導

配合世界糖尿病日辦理的「勇網直前音為有你」糖尿病友感恩音樂會，於11月10日上午，在成大醫學院成杏廳舉辦，並透過案例分享，宣示台南市糖尿病共同照護網陪病友與家人一起勇往直前！

今年的音樂會不同以往，有3大亮點，第1個是開場的微電影「勇網直前 控糖之路」，以台南市糖尿病共同照護網診所當作主角、「糖尿病與我」這本書作為「接力棒」，代表醫療團隊接下「照護糖尿病人的責任」，並透過越來越多院所的加入，不斷擴大團隊對糖尿病照護的影響力，透過影片讓更多民眾更了解一直為糖尿病人努力的「糖尿病共同照護網」院所！

第2個亮點，透過「說說你和糖的故事」給糖尿病友一個舞台分享控糖經驗；故事從3歲發病的女孩開始，從媽媽的敘述中了解醫療團隊的支援宛如黑暗中的救命繩、再到必須在疾病與課業壓力尋求平衡的高中女孩，看著她在控糖路上跌跌撞撞，最後在營養師的引導下找到屬於自己的控糖方法，再到38歲、80歲的控糖故事；每個故事都是不同年齡層的控糖縮影，讓舞台下的糖尿病友可以找到屬於自己的「勇氣」，並讓更多人可以了解糖尿病！

▲台南市衛生局長陳怡致詞。

第3個亮點，用音樂牽起「糖尿病友」、「家屬」及「醫療團隊」的手，由醫療團隊擔任演奏家，透過鋼琴、小提琴、合唱團等，讓音符化作滿滿的鼓勵，為整年辛苦控糖的糖尿病友打氣！期望透過音樂傳遞愛與感恩，讓糖尿病友及醫療團隊可以在控糖之路繼續勇往直前！