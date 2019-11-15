「吳敦義自排安全名單議題消失！」　李正皓：從不小看他的政治智慧

▲吳敦義。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨不分區名單出爐後，外界議論紛紛。前國民黨員李正皓日前直批這是一份「分贓黑名單」，14日他再度發文提到「我從來沒有，也不會小看吳敦義的政治智慧」。李正皓表示，當輿論都在攻擊邱毅是統派的時候，「吳敦義自排進入不分區安全名單的議題消失了！」「要怎麼不當出頭鳥？放一隻笨鳥在自己前面不就得了」。

李正皓14日在臉書以「我從來沒有，也不會小看吳敦義的政治智慧」為題，他說，前立委邱毅這個人橫空出世在國民黨不分區名單上後，他就在想，只因為新黨黨慶討論一國兩制就不敢去的黨主席吳敦義，「為何這次敢提名大統派邱毅進入國民黨不分區？」

李正皓表示，一夜過後，當他觀察整日的輿論都在攻擊邱毅是統派的時候，好像懂了什麼，「吳敦義自排進入不分區安全名單的議題消失了！」他指出，大家關心的是邱毅是不是支持武統、邱毅有沒有說過斬首行動可行、邱毅背後有沒有中國大陸的勢力，「吳敦義自排進入安全名單的事突然沒人在乎了」。

「要怎麼不當出頭鳥？放一隻笨鳥在自己前面不就得了！」李正皓提到，「高手，真的是高手」黨主席自排進入不分區很爭議？那排個更爭議的人進入不分區不就得了！至於邱毅的未來會是如何？「不重要了」15日重新召開臨時中常會，吳敦義「順應」民意拉下邱毅，「換回吳系人馬江泯欽也只是剛好而已」。

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