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奇美博物館迎聖誕　邀您一起來來玩「化裝舞會」！

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▲奇美博物館將於12月14日起，連續兩個星期六、日舉辦「聖誕週末」活動，以「化裝舞會」為主題，邀請民眾大玩扮裝、熱情共舞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美博物館將於12月14日起，連續兩個星期六、日舉辦「聖誕週末」活動，以「化裝舞會」為主題，邀請民眾大玩扮裝、熱情共舞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

去年引起熱烈迴響的「奇美聖誕週末」又來了！奇美博物館將於12月14日起，連續兩個星期六、日舉辦「聖誕週末」活動，今年以「化裝舞會」為主題，強打「歐風皇家貴族」氛圍，現場將有一群來自19世紀的皇室貴族與聖誕老公公一同現身，邀請民眾大玩扮裝、熱情共舞。

另有皇家藏品推薦、皇家聖誕市集、精緻音樂饗宴等，更首度規劃難得一見的「皇家名琴」限定展出及獨家演奏。歡迎男女老少一起前來體驗，凡12歲以下兒童免費入場。

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▲奇美博物館將於12月14日起，連續兩個星期六、日舉辦「聖誕週末」活動，以「化裝舞會」為主題，邀請民眾大玩扮裝、熱情共舞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館去年首度舉辦「聖誕週末」，吸引超過5萬人參與，在眾人的期待下今年再度續辦，以充滿浪漫情調的「化裝舞會」為主題，由於化裝舞會原是西方皇室貴族的社交活動，因此這次將引領大家穿越時空來到西洋古典皇家舞會現場，由穿著華服的皇室貴族與聖誕老公公共同開舞，歡迎民眾化身為時尚紳士名媛出席盛會，即使沒有任何扮裝也不用煩惱，館方已經準備好舞會面具，憑有價入場券即可兌換面具１個（數量有限，送完為止）。

同時還有DIY手作課程，大小朋友都能動手自製舞會面具；民眾若自備舞會面具或配件，還可兌換聖誕小禮。此外，想跳舞又擔心舞技不佳嗎？現場將有舞蹈教學，由專業老師教授舞步，就算是初學者也能輕鬆翩翩起舞！另規劃芭蕾、華爾滋、Swing等舞蹈表演輪番登場。

除了體驗「化裝舞會」的歡樂氣氛，活動期間館內常設展與特展從早到晚開放參觀，館方並精選皇家貴族相關展品一次推薦，作品涵蓋藝術廳、樂器廳、兵器廳、動物廳，讓遊客感受皇室美學品味。其中最特別的是，4把珍藏已久的「皇家名琴」首度同台公開展出，包括世界唯一公認最古老的大提琴「法皇查理九世」、擁有法國皇室徽章的「亨利四世」中提琴，以及比利時「奇美王子」中提琴、俄國沙皇姻親Comte Doria家族的大提琴等，民眾除了能欣賞難得一見的百年名琴風采，還能親耳聆賞這些當年深受皇室青睞的優美琴聲。

▲奇美博物館將於12月14日起，連續兩個星期六、日舉辦「聖誕週末」活動，以「化裝舞會」為主題，邀請民眾大玩扮裝、熱情共舞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，「有影無影？影子魔幻展」也是展覽重頭戲，作品《假如我是愛麗絲》邀請大家用「影子」扮裝，化身紅心皇后或愛麗絲；孩子們最喜愛的互動區，則將加入應景的聖誕飾品作為投影遊戲的素材；活動期間的週日晚上，也將找來「台灣首席手影大師」張正龍舉辦手影互動表演。

感受了歡樂舞會與豐富展覽之後，別忘了參與更多「奇美聖誕週末」的體驗企劃。備受遊客喜愛的「皇家聖誕市集」，將集結70家風格攤位，包括充滿節慶風味的熱可可、熱紅酒；不可錯過的窯烤PIZZA、義大利麵和德國豬腳；皇家貴族喜愛的糕點及精緻小物等。

「精緻音樂饗宴」安排弦樂、管樂、爵士樂等多元聖誕主題音樂演奏，4天活動總計16場音樂會、百位演出者共襄盛舉，其中不乏多位奇美藝術獎優秀得主的專業演出。其他還有充滿佳節氣氛的幸福聖誕樹、越夜越美麗的燈光秀、大小朋友玩不膩的旋轉木馬等。

奇美博物館副館長廖婉如表示，博物館一直希望傳遞溫暖與幸福，去年聖誕活動推出後，看到不分男女老少都玩得非常盡興，因此今年再度續辦，希望讓民眾在台灣就能體驗西方佳節的歡樂氣息，再次為大家創造一個難忘的回憶。詳情請關注奇美博物館臉書或上官網查詢：www.chimeimuseum.org。

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