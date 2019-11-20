法國駐台代表公孫孟「參訪法國巴黎人壽」　iSpace提供台灣客戶創新數位服務

▲法國在台協會主任公孫孟拜訪法國巴黎人壽。由左至右依序為：法國巴黎人壽總經理戴朝暉、法國在台協會經濟處處長陳百德（Alain Berder）、法國巴黎銀行台灣區總經理胡日新（Olivier Rousselet）、法國巴黎產險總經理何士坊（Stephane Roy）、法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）、巴黎管理顧問公司總經理鄧尚達（Daniel Dalban）。（圖／法國巴黎保險提供）

記者楊絡懸／台北報導

法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）日前拜訪隸屬於法國巴黎銀行集團的法國巴黎保險台灣分公司，了解法商保險公司在台灣保險市場的發展和計畫，同時也參觀法國巴黎保險於10月底甫落成的全新數位創新空間iSpace，進一步了解法國巴黎保險正在進行的數位轉型計畫。

公孫孟於今年9月上任法國在台協會主任，日前也拜訪法國巴黎保險，與法國巴黎人壽總經理戴朝暉、巴黎管理顧問公司總經理鄧尚達（Daniel Dalban）、法國巴黎產險總經理何士坊（Stephane Roy）、法國巴黎銀行台灣區總經理胡日新（Olivier Rousselet）等人會面進行意見交流。

法國巴黎人壽表示，法國巴黎人壽是來自法國的銀行保險專家，在台深耕20多年，在台灣已是銀行通路投資型保單的領導品牌，近年來除了持續致力於提供符合保戶需求的產品外，同時也正進行多項數位轉型計畫，期望讓銀行合作夥伴和保戶都可以擁有更優化的正面體驗。

公孫孟表示，法國巴黎保險是法國品牌在台灣成功深耕發展的最佳範例品牌之一，提供台灣民眾保障型商品的努力有目共睹，更特地打造數位創新空間iSpace，讓員工能在工作環境中激發出更多創新想法，顯示出法國巴黎保險在提供客戶創新數位服務上不遺餘力，相信持續透過創新、科技與文化互動，可為台灣和法國帶來更多機會。