長榮航空又得獎！　獲APEX頒發「五星級」最高榮譽獎項

▲長榮航空榮獲APEX頒發五星級最高榮譽獎項。（圖／長榮提供）

記者賴文萱／台北報導

航空乘客體驗協會12~13日在新加坡金沙國際會展中心舉行博覽會及頒獎典禮，長榮航空榮獲「2020 五星級全球航空公司」及奪得「乘客票選–2020東亞區整體服務最佳航空公司」獎項，其他入選的航空公司還包括新加坡航空、日本航空、全日空等國際知名航空公司。

APEX及FTE舉辦之博覽會為亞洲最大規模的航空盛會，免費開放一般大眾及商務人士入場，展覽內容含括亞太地區航空業界、服務商之最具創新性的解決方案平台，以及航空業界最新產品和概念，並提供航空公司和機場最佳服務、最符合經濟及營運效益之利器。

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▲航空乘客體驗協會執行長喬‧李德頒發2獎項給長榮航空，長榮航空新加坡分公司總主任丁綠蘭（右）代表領獎。（圖／長榮提供）

長榮表示，感謝各界對於長榮航空的支持，未來仍會持續精進各項服務方式，並且不斷提升軟硬體設備，期許能帶給旅客最貼心、細微的服務，讓每趟飛行留下美好的回憶。

長榮航空對於飛安的堅持與服務品質的執著，深獲全球旅客的肯定，持續多年榮獲各類獎項評比的肯定，除了此次獲得APEX頒發的獎項外，今年也已連續4年榮獲SKYTRAX五星級航空公司的榮譽，並獲得TripAdvisor評選為「全球十大最佳航空公司-第三名」、「亞洲地區最佳航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」、「亞洲區最佳豪華經濟艙」，以及連續多年獲得AirlineRatings.com評選為「全球二十大最安全航空公司」。

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