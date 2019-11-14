竟比台鐵票還難搶！林務局月曆預購大當機　網哭喊買不到跪求加印

▲「里山動物」桌曆已完售。（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

林務局昨天公布許多人超期待的2020年月曆「木作之森」及同款筆記本款式，更首度推出原木底座桌曆，共5種品項。今（14日）中午開放預購，造成大當機，不久後許多網友紛紛到臉書留言「完全不買不到」、「跪求加印」，還有人說「竟然比台鐵票還難搶」。林務局下午向《ETtoday新聞雲》表示，桌曆部分通通賣完，由於反應太好、太搶手，透露預計今晚會再公告開放預購。

請繼續往下閱讀...

▲月曆以手繪風格呈現台灣森林樹種與各類傳統木作器物交織的文化之美。（圖／林務局提供）



林務局近年推出的月曆超搶手，這次耗時9個月企劃製作，再度攜手種籽設計，以手繪風格呈現台灣森林樹種與各類傳統木作器物交織的文化之美，兼具知性與感性，除2020年「木作之森」月曆和筆記本外，更首度推出原木底座桌曆，包括木作之森（限量2500份）和前兩年爆紅的「飲食之森」、「里山動物」版，預購各限量1000份。

▲▼林務局2020年月曆「木作之森。（圖／林務局提供）



昨天曝光後不少人等著今天快手搶入，但時間一到造成國家書店及五南文化廣場網路書店大當機。網友留言「齁齁齁，每一樣產品都想買啊，真要命！荷包預備要變扁啦~」、「跪求追加桌曆」、「網頁完全卡死」、「完全買不到」、「比過年回家台鐵票還難搶」，還有人說「哭了，好傷心」。

林務局表示，「木作之森」月曆和筆記本沒有限量，大家都還買的到，只是大家跪求的桌曆，「飲食之森」、「里山動物」版通通都賣完了，現在國家書店只剩木作之森版還有。

▲「飲食之森」版桌曆也都被搶購完。（圖／林務局提供）



林務局向記者透露，網站開賣確實造成大當機，稍早也討論，不少人都搶不到，且對桌曆需求比較大，評估會再重新開放預購，預計今晚會公佈在臉書，採登記制，看到時有多少人想要，就加印多少。所以沒搶到的朋友們別失落，記得隨時關注林務局臉書，再搶一波。

其他人也看了...

倒數開搶！林務局爆款月曆2020「木作之森」曝 手繪風兼具知性與感性