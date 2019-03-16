　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

用棉棒清耳垢感染…英男罹患致命腦膜炎　痛到嘔吐昏倒記不住人名

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

洗完澡不要用棉花棒挖耳朵。（圖／記者趙于婷攝）

▲  男子經治療成功康復，並稱再也不會用棉花棒清耳垢。（示意圖／記者趙于婷攝，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

英國一名31歲男子習慣用棉花棒清除耳垢，因棉花殘留耳內，過去5年來不時出現左耳疼痛、聽覺喪失等狀況，但最終病情惡化，左耳開始有分泌物流出，頭痛、嘔吐，甚至癲癇發作、昏倒且記不住人名。醫師發現，原來他左耳道附近的顱底骨骼有2個膿瘡，懷疑是惡性外耳炎擴散引發腦膜炎。

《英國醫學期刊病例報告》（BMJ Open）本月6日指出，該名男子曾因左耳疼痛、聽力受影響求診，但他當時只接受過2次耳部嚴重感染的治療，不料情況越來越糟，頭痛變得非常劇烈，甚至會痛到嘔吐。

直到某次昏倒送醫，醫師為他進行腦部CT掃描後，這才發現原來他的顱底骨骼有膿瘡。經過進一步仔細檢查，院方發現他的耳道有殘留的棉花，且棉花周邊早已包裹著臘及碎屑。醫師動手術把棉花取出，而男子在住院一周並接受長達2個月的抗生素治療後，成功康復，且沒有任何後遺症。他提到，以後再也不會用棉花棒清耳垢。

英國國家健保局（National Health Service）指出，耳垢通常會自行脫落，建議不需要強制清理。而美國耳鼻喉-頭頸外科醫學會表示，使用棉花棒等工具或是手指清潔耳朵的方式，很有可能會把耳垢推入耳道，進而引發暫時或永久性的傷害。

ET快訊
屏東19歲男摔5樓慘死「被拖到馬路」！領班怕停工竟捏造假車禍
魂斷金六結！班長摸黑上廁所撞「綠光男臉」秒昏　連長直下禁令
小鮮肉跟100kg厚片女友結婚了！「最好的都給妳」淚崩擁吻甜

關鍵字：棉花棒,耳垢,外耳炎,腦膜炎

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「你父親救我一命！」71歲退休工程師肉身擋子彈　兒子晚了一步

馬尾妹玩手拉胚！上下搓出「前男友」還害6點半　網笑翻：高手阿！

用棉棒清耳垢感染…英男罹患致命腦膜炎　痛到嘔吐昏倒記不住人名

寵妻無極限！他開法拉利賣烤地瓜　苦學1月只因「老婆愛吃」

紐西蘭恐攻第一位死者身份公布　兒悲愴：早餐時才見過71歲老父

基督城槍手戴銬出庭「擺白人至上手勢」露微笑　全程沉默偷瞄媒體

恐攻主嫌「合法擁有5支槍」！　紐西蘭總理：槍枝法要修改

美股全面收紅！道瓊漲138點　標普500、那斯達克創「最高收盤紀錄」

高通勝訴了！法院陪審團判「蘋果侵犯3專利」　iPhone手機欠賠9.57億

堅持蓋圍牆！川普上任2年「首度用否決權」　駁回國會決議討經費

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

「你父親救我一命！」71歲退休工程師肉身擋子彈　兒子晚了一步

馬尾妹玩手拉胚！上下搓出「前男友」還害6點半　網笑翻：高手阿！

用棉棒清耳垢感染…英男罹患致命腦膜炎　痛到嘔吐昏倒記不住人名

寵妻無極限！他開法拉利賣烤地瓜　苦學1月只因「老婆愛吃」

紐西蘭恐攻第一位死者身份公布　兒悲愴：早餐時才見過71歲老父

基督城槍手戴銬出庭「擺白人至上手勢」露微笑　全程沉默偷瞄媒體

恐攻主嫌「合法擁有5支槍」！　紐西蘭總理：槍枝法要修改

美股全面收紅！道瓊漲138點　標普500、那斯達克創「最高收盤紀錄」

高通勝訴了！法院陪審團判「蘋果侵犯3專利」　iPhone手機欠賠9.57億

堅持蓋圍牆！川普上任2年「首度用否決權」　駁回國會決議討經費

勝利日本賣淫合作富商是「觀月亞里沙老公」！有變態性癖、偷拍前科

台南立委補選投票　陳筱諭：無色覺醒台灣團結更好

農委會千萬請小編　羅智強向口譯哥、管碧玲女婿道歉：原來你們不是最肥的

快訊／北市林森北路抓毒趴　2酒店遭突襲帶回70人

江國賓真的來《飢餓》！被孫協志打動「下次邀謝承均」

彰化爆發第3起禽流感病毒　芳苑撲殺1萬6千隻土雞

夢裡被去世老狗飛撲！9年沒懷孕突然喜獲女嬰　激動泣：真的回來了

減肥要吃澱粉！專家曝「拒吃4種下場」：肌肉流光　網友秒驚呆

喬治說明當初沒加盟湖人　因在雷霆團隊感到很舒服

SBL／連找5名舊洋將　金酒最終選定塞勒下周加盟救火

「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

國際熱門新聞

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

紐槍手動機曝光　直播笑：沒空瞄..

紐約黑手黨老大　自宅前遭亂槍射..

紐國槍手掃射畫面曝光　掃射倒地..

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下..

更／基督城槍手掃射清真寺49死..

恐攻嫌合法擁槍！紐國：要改槍枝..

關鍵報告 12星座性愛秘密大..

14歲國中生帶女友私奔！被逮才..

川普首用否決權　駁回國會決議討..

粉絲手工打造65吋「Switc..

我欠妳一枚戒指！84歲爺深情求..

紐西蘭恐攻第一位死者身份公布

高通勝訴　法院判蘋果侵犯3專利

更多熱門

相關新聞

別用棉花棒！醫授「耳朵進水」3招速乾

洗澡、游泳、泡溫泉時，耳朵不小心進水了該怎麼辦才好？弘森診所吳書毅醫師表示，若為少量進水時，耳道中的耳垢有吸濕的作用，故無需特別處理，或亦可用吹風機的弱風慢慢吹乾；但若耳朵進水較多時，可嘗試將頭側向進水那側跳一跳，通常狀況即可解除。

棉花棒一掏…看到「水藍耳屎」嚇傻

女每天跟貓睡　醫生：妳耳朵裡有白色昆蟲

嬰腦膜炎器官衰竭送台大　應是這引起

你用棉花棒幫狗狗清耳朵？3後果曝

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

國中時嘗禁果　10年後告學長性侵

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

紅牌重機腿上狂搖　男眼神絕望直視前方網笑翻

辣模曝初夜失敗　因台男那邊太小

吃蕉10天鏟3公斤！她推2時間效果好

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

《我猜》陽詠存懷孕！喜曬超音波照

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面