黑衣男倒血泊中身亡...港警稱「單純墜樓」！15歲少年遭催淚彈射頭命危

▲香港荃灣，有黑衣男倒臥血泊中。（圖／翻攝自臉書／巴打絲打 Facebook Club）

記者錢玉紘／綜合報導

香港13日的抗爭持續到深夜，據港媒報導，昨晚傳出兩起較嚴重的意外，其中一起發生在發生在葵涌勝耀街，網傳一名男子倒臥血泊中，多處有傷，送醫後傷重不治；另一件則在天水圍，疑似有兩名示威者被催淚彈射中頭部，其中一人頭部出血後昏迷，經送醫後發現是顱骨骨折，情況危急。



13日晚間10點多，有民眾在荃灣葵涌勝耀街的嘉里物流中心對面，發現一名身穿黑衣黑褲的青年倒在地上，身旁全是血，立即求助報案，救護員趕到現場後為傷者作初步檢查，發現男子多處受傷，緊急送往附近的仁濟醫院後，經搶救後，到深夜11點時證實不治。

《香港01》指，警方回復詢問時表示，昨晚10時37分，警方接獲報案指發現一名男子受傷倒臥葵福路近永基路，事主昏迷送往仁濟醫院治理，其後證實死亡，警方於現場沒有查獲遺書，初步調查確信該名30歲左右的男子從一處大廈樓層墮下「事件沒有可疑」，死因有待驗屍後確定。

有網友質疑男子是被斬傷，但尚未獲得證實，目前多名網友發起要求嘉里物流中心公布大廈外的監視錄影器影片，也在廣徵附近的行車紀錄器畫面。



《立場新聞》則報導，大批市民昨晚聚集在天水圍一代，有人向警署投擲汽油彈，警方於嘉湖新北江商場放催淚彈，其中一名年僅15 歲的傅同學疑似被催淚彈射中頭部，顱骨骨折，情況危急，目前在屯門醫院深切治療部治療。《明報》報導也指出，天水圍現場有兩名示威者被催淚彈射中頭，一人無意識。

香港醫管局統計指出，截至13日晚間午夜12時，共有64名傷者送院，其中有45男和19女，2名男子危殆，分別送往威爾斯醫院及屯門醫院。醫管局指，目前有22男12女情況穩定，20男7女已出院，尚有1人情況未知。

威爾斯醫院發言人則表示，有一名70歲男子在13日下午因頭部受傷，轉送至該院神經外科，目前情況危殆。基於保障病人私隱，不會透露病人具體臨床情況，受傷男子現時於醫院內科病房留醫，警員於病房外駐守。

▼天水圍有15歲少年頭部中催淚彈。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）