香港示威「校園淪戰場」　陸委會要求港府保障台生安全





▲11月12日香港中文大學爆發衝突。（圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

香港「反修例」示威升級，連日「三罷」行動後，爆發多起警民衝突，香港各大學均受到波及「校園淪為戰場」。對此，我大陸委員會今（13日）下午，緊急發布訊息稱，已強烈要求港府以及香港各校校方，確保在港就學台灣學生之安全，在港台生若有需求亦可主動聯繫我駐港辦事處，以提供必要協助。

陸委會強調，針對香港大學校園發生嚴重警民衝突，政府會採一切作為保障在港台灣同學的人身安全。

▲由於多起警民衝突波及校園，香港學校宣布14日停課。（圖／翻攝自香港特別行政區政府官方網站）

陸委會指出，目前，駐港辦事處已主動與香港各大學校方聯繫，確認各校台生安全及需求，並與各大學台灣學生會保持密切聯繫，辦事處並有 24 小時專線專人服務，在港台生若有需求亦可主動聯繫，以提供學生必要之協助。

陸委會進一步補充，由於香港「反送中」示威衝突暫時未見平息，國人倘前往香港，建議上陸委會官網登錄「國人赴港澳動態登錄網頁」，並於官網隨時查詢香港示威遊行資訊及動向，避開示威活動現場，以免影響行程及自身安全。

陸委會提醒，國人前往香港以及在港國人、學生，若遭遇緊急事故，可撥打我駐港辦事處(駐地名稱：台北經濟文化辦事處)急難救助專線(852-6143-9012)，駐處已成立專責小組，24 小時提供服務，並已就香港情勢可能發展，預擬相關方案，做好相關應變準備。

▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

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