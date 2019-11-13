兩岸大學生籃球賽落幕　陸MVP：欽佩台灣選手拚搏精神

▲2019年海峽兩岸大學生籃球賽（CCBM）。（圖／主辦方授權提供）

記者馬叔安／綜合報導

2019年海峽兩岸大學生籃球賽（CCBM），1日在福建龍岩落幕，北京清華大學隊在總決賽中以67:54擊敗台灣師範大學隊，這也是台師大今年第3次和清華大學隊交手。在這場比賽中獲得MVP的大陸球員表示，對台師大選手在決賽中頑強拼搏的精神表示欽佩。

▲2019年海峽兩岸大學生籃球賽（CCBM）。（圖／主辦方授權提供）

在前一天半決賽中，清華大學和台師大分別淘汰了北京大學隊和中國民航大學隊，殺入總決賽， 稍早清華大學曾在小組賽中勝過台師大，在總決賽中台師大上半場一度領先清華大學8分，但後者在第三節打出一波23-8的進攻高潮，逆轉了比賽局勢，直到獲勝。

▲2019年海峽兩岸大學生籃球賽（CCBM）。（圖／主辦方授權提供）

清華大學的王嵐嶔獲得大賽的MVP，他對台師大的頑強精神表示欽佩。台師大球員容毅燊感覺很享受，他說，每一次對碰都是一個很好的學習機會。

▲2019年海峽兩岸大學生籃球賽（CCBM）。（圖／主辦方授權提供）

本屆比賽於10月25日在福州舉行開幕式，與會的中國籃球協會主席姚明寄語兩岸大學生，打籃球的時候就應排除雜念，好好地去想自己在場上的位置，自己的隊友，包括自己的對手，去享受籃球的快樂。

▲2019年海峽兩岸大學生籃球賽（CCBM）。（圖／主辦方授權提供）

本次賽事為期8天，主辦方共邀請了兩岸16支頂尖大學球隊參加，其中大陸地區8支參賽球隊包括了2019年CUBA全國大學生籃球聯賽總冠軍北京大學、亞軍清華大學以及中南大學、中國民航大學、浙江大學、山西大學、北京化工大學、華僑大學等老牌CUBA勁旅。

▲2019年海峽兩岸大學生籃球賽（CCBM）。（圖／主辦方授權提供）

8支台灣球隊為UBA台灣大學生籃球聯賽強隊，分別是2019年UBA冠軍健行科技大學以及亞軍義守大學、季軍台灣師範大學和高雄師範大學、台灣藝術大學、中州科技大學、台北市立大學和康寧大學。

▼2019年海峽兩岸大學生籃球賽（CCBM）。（圖／主辦方授權提供）

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