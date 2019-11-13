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神明面前做壞事！貨車司機土地公廟前肇逃　警：不怕業力引爆？

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記者白珈陽／台中報導

神明面前不能做壞事！台中市北屯區10月底發生一起肇逃案，貨車司機吳姓駕駛（57歲）行經松竹路一間土地公廟時，因貪快隨意變換車道，擦撞左側車道一輛自小客，未下車察看隨即逃逸。碰外意外造成自小客右前車輪外殼凹陷、後照鏡遭撞毀，駕駛22歲鐘女見貨車司機肇逃，憤而報警，警循線將吳男通知到案，做筆錄時問他，在神明面前逞凶不怕「業力引爆」？吳男則表示，等筆錄做完會去向神明懺悔、跟對方賠不是，深感懊悔。

▲貨車司機吳姓駕駛行經松竹路一間土地公廟時，擦撞左側車道一輛自小客，未下車察看隨即逃逸。（圖／讀者提供）

▲貨車司機吳姓駕駛行經松竹路一間土地公廟時，擦撞左側車道一輛自小客，未下車察看隨即逃逸。（圖／讀者提供）

台中市第五警分局指出，上個月底吳男駕駛裝載機車的大貨車，途經北屯區松竹路一間在地香火鼎盛的土地公廟前，貪快任意變換車道，與左側車道由鍾女駕駛的自小客發生爭道碰撞，未下車察看且隨即離開現場，當下受撞的鍾女馬上報案並將行車紀錄器影像提供予警方，氣憤地向警方說「在神明面前還敢做壞事」。

吳男逃逸不到3小時，即被警方約談到案。他到案時供稱，當時因為急著要送訂單，坦承貪快隨意變換車道，心想車子只是「輕輕碰到」，應該不會怎樣。但警方馬上出示受撞車損的照片，指出該車右前車輪外殼有凹痕、右後照鏡也都被撞掉了，怎麼會是輕輕碰到。警方接著說，再者，在神明面前逞凶，不怕會「業力引爆」？即使對方沒有行車紀錄器，警方還是會透過監視器，「代替神明處罰你」。

▲自小客右前車輪外殼凹陷、後照鏡遭撞毀。

▲自小客右前車輪外殼凹陷、後照鏡遭撞毀。

吳男聽到這邊，後悔表示：「我錯了，待會筆錄做完後，我會去向神明懺悔、跟對方賠不是」、「當下撞到就馬上停車就好，就不會這麼麻煩了」，還問道「罰單罰多少？可不可以不要罰？」，對自己肇事逃逸的舉動非常懊悔。

警方表示，吳男因行車中隨意變換車道未使用方向燈，將依涉及道路交通管理處罰條例第42條不依規定使用燈光，罰1200元至3600元。另外，財損類的肇事逃逸部分，依同條例第62條第1項規定，罰1000元至3000元，並吊駕照1個月至3個月。警方提醒用路人，勿貪快隨意變換車道，發生事故也應通知警方處理，切勿認為只是輕微擦撞而自行離去，以免受罰。
 

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