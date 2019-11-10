文山區魔神仔出沒？1個月3起長者走失　都在木柵偏僻土地公廟被發現

▲文山區近來迷途老人都在這間土地公廟前被尋獲，讓警民嘖嘖稱奇。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市文山區有魔神仔？北市文山區木柵路4段不少民眾指出，當地最近一個月已最少有3位外來民眾迷途，且都在木柵路4段159巷內尾端的土地公廟被發現，情節就像台灣神話裏所說遇到「魔神仔」一樣！所幸轄區警方積極協查，都幫這些老人家找到回家的路，但當地魔神仔出沒說法盛行，讓居民嘖嘖稱奇，也為這間土地公廟披上一層神祕的色彩。

▲萬芳所警員黃智為積極努力下幫迷途長者找到家人。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方表示：日前警員黃智為木柵路四段一帶疏導交通時，發現一名90多歲老翁腳步不穩疑似迷途 ，警方發現主動上前關心，發現長者無法清楚說出自己住處，文山萬芳派出所警員黃智為努力協查調閱資料，才輾轉與家屬取得聯繫，協助該長者返家。

當地居民表示：近一個月內已至少有三位外地來的民眾，不知為何總是在木柵路四段159巷內尾端的土地公廟被發現，就像台灣民間習俗所流傳的「魔神仔傳說」一般。

而萬芳派出所警員黃智為當時也在附近進行交通疏導勤務，卻看到楊姓老翁獨自從木柵路4段159巷口內走去，因步伐蹣跚疑似迷途，故員警趕緊驅車上前關心，但因疑似重聽且有失智情形，僅能勉強說出自己姓名，也無法表達為何要往巷子內的土地公廟走去。

警員先將老翁載回派出所照護，並提供飲食。警方透過姓名查找，確認年籍住居資料後，才輾轉與兒子取得聯繫，親人聞訊趕到派出所後表示，父親因已90多歲有重聽及失智情形，今晨趁家人不注意時，獨自從家中偷跑出去，家屬手無足措、非常擔心，所幸後來接到萬芳派出所警方通知「人找到了！」的好消息。但一個月內有3個迷途長者都莫名走到這間土地公廟才被尋獲，實屬罕見，也為這間偏僻廟宇披上神秘色彩。

【其他新聞】

►4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審

►網嘲拒陳同佳投案「閹割主權」 刑事局出擊：致函香港警務處派人赴港緝凶

►陳同佳來台管制大轉彎！移民署悄悄撤銷簽證註記 將可「自由行」入境台灣

►陳同佳來台受審關鍵曝！3年前有先例...解密「荃灣封屍案」3嫌赴港模式

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！