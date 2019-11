「多人施壓」要求2020競選打敗川普　希拉蕊：永遠別說不可能

▲前美國國務卿希拉蕊談到很多人希望她競選總統。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

美國前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)12日表示,許多人都在給她壓力,要求她考慮競選2020總統大位,這種可能性並非完全沒有,但現階段並無與總統川普競爭的打算。她並未說明誰在施壓,敦促她尋求第3次參選。

72歲的希拉蕊接受BBC採訪時表示,她承受巨大壓力,有人想要她在明年選舉中挑戰現任總統川普,這並不是完全沒有希望,「永遠別說不可能(Never say never)。」事實上,她一直在思考,如果2016年曾擊敗川普,她會成為怎樣的總統。

希拉蕊說,她總想著如果自己擔任總統會如何,「若能做到,無論下次是誰獲勝,都將面臨艱鉅任務,那就是試圖修復所有破損的事物。」被問及是否會在最後一刻宣布競選時,她回答,「我說過,永遠不要說不可能。」

"Never, never, never say never" @HillaryClinton refuses to rule out running again to be President of the USA



To hear @EmmaBarnett's full interview with Hillary and @ChelseaClinton, check out #EmmaBarnettGetsAnswers on @BBCSounds



Available here: https://t.co/VqEUpMJ4jd pic.twitter.com/bmPbM5CfZS