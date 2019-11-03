　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

人地生疏！身障男求店家載他到車站　台東警助返花蓮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲馬蘭派出所員警請吳男到派出所喝杯茶，且貼心地送上飯糰給吳姓男子果腹。（圖／台東縣警察局提供，下同）

蘭派出所員警請吳男到派出所喝杯茶，且貼心地送上飯糰給吳姓男子果腹。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東警察分局馬蘭派出所於日前接獲民眾報案稱，一名行動不便的男子走進某越菜料理店內，一開口便請求店家載送他到台東火車站，惟當時正值用餐尖峰時段，店家實未能如期所願載其前往，然該男子仍遲遲不肯離去，店家見其行動實在不便，於是撥打電話至馬蘭派出所尋求協助。

線上巡邏員警王于臻、曾韋閔獲報抵達現場時，吳姓男子面對員警突顯畏懼，頻頻向後退避，女警王于臻見狀後即輕聲安撫吳姓男子，表明警察是來提供協助的，並請吳男到派出所喝杯茶，且貼心地送上飯糰給吳姓男子果腹，以緩解其緊張情緒，另才耐心地詢問其年籍、居住地等，吳姓男子這才卸下防備，出示他的身心障礙卡。完成查證身分後，員警更熱心協助載送吳姓男子至台東火車站，並請鐵路警察協助男子無礙出入車站內，並且聯繫花蓮當地派出所於男子出站後再協助吳姓男子可以順利返家。

▲馬蘭派出所員警請吳男到派出所喝杯茶，且貼心地送上飯糰給吳姓男子果腹。（圖／台東縣警察局提供，下同）

完成查證身分後，員警更熱心協助載送吳姓男子至台東火車站，並聯繫花蓮當地派出所接續協助吳姓男子順利返家。

台東警察分局馬蘭派出所員警表示，原來該名吳姓男子為身心障礙人士，居住於花蓮，因故來到台東，返程時因不熟悉台東路況而迷路，在無助之下，見路邊有營業中的店家，於是就前往該店家請求幫忙，而店家無暇協助後始報請警方協助。

台東警察分局表示，身障人士於生活上有諸多不方便，無論是警察人員或是一般民眾都應該及時伸出援手。讚許同仁的暖心之舉，也凸顯身為人民保姆「人飢己飢，人溺己溺」的精神。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
E奶韓粉網紅亂入小英造勢！嗨喊「抓到1450」　真相卻讓她糗
墾丁遙控機砸死婦人　美籍男「極度抱歉」20萬交保限出境
東北風接力！北東低溫探「1字頭」　一周降雨熱區出爐
史上最貴iPhone 11長這樣！售價超過200萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東海岸Swing音樂節　台日首次成功交換音樂家

部落古謡紥根！縱谷、南迴、海岸線藝文師及耆老進駐校園教唱

建構防治家暴社區網路　台東縣政府舉辦紫色溫柔音樂會

台東女攤位被偷「棒賽」　調監視器見竹竿男蹲坐…氣炸「包好大便」報警：還來2次！

人地生疏！身障男求店家載他到車站　台東警助返花蓮

花蓮城鄉差距縮小了！58個部落建置339個i-Tribe WiFi熱點

賴惠員再與小英同台　共倡台美關係新榮景

桃園永安漁港半程馬拉松路跑　6千跑友運動健身、感受桃園之美

郭國文聯合競選總部暨後援會成立大會　賴清德到場力挺

桃園千人伯公彩繪　瞭解土地公信仰從小紮根

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

東海岸Swing音樂節　台日首次成功交換音樂家

部落古謡紥根！縱谷、南迴、海岸線藝文師及耆老進駐校園教唱

建構防治家暴社區網路　台東縣政府舉辦紫色溫柔音樂會

台東女攤位被偷「棒賽」　調監視器見竹竿男蹲坐…氣炸「包好大便」報警：還來2次！

人地生疏！身障男求店家載他到車站　台東警助返花蓮

花蓮城鄉差距縮小了！58個部落建置339個i-Tribe WiFi熱點

賴惠員再與小英同台　共倡台美關係新榮景

桃園永安漁港半程馬拉松路跑　6千跑友運動健身、感受桃園之美

郭國文聯合競選總部暨後援會成立大會　賴清德到場力挺

桃園千人伯公彩繪　瞭解土地公信仰從小紮根

顏寬恒站在消波塊上拍MV　朱立倫：海景第一排！體驗台中海線風情

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

不讓你抄襲！台師大、台大祭新規「論文要公開」、「增代寫罰則」

韓女偶像駁詐騙2600萬！　「不得已跟男粉親近」遭網轟：那幹嘛傳美腿照？

目睹2歲兒摔下奧萬大橋！墜80m亡「母伸手抓空」崩潰　消防員還原急救過程

路雲高票當選「身高差像熊般心動男子」！網看第二名笑翻

東海岸Swing音樂節　台日首次成功交換音樂家

不斷更新／中華隊長打連番逆轉戰局　3局中華2：1澳洲

最強「十年挑戰」！小胖弟首次搭機與空姐合影…15年後竟成師徒

誤指記者是1450！E奶女韓粉道歉：做這樣的事很腦殘　但並非韓粉都白痴

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

地方熱門新聞

洪秀柱競總成立人潮爆棚警緊急調撥車道

智慧路邊停車格安平擴大483格

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

淡水區漁會肥蟹宴正式起跑

判刑也不怕！凱渥醫美密醫繼續整

女員工遭碰胸！男客不起訴　檢方解釋了

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

台東女攤位被大便！調監視器見他蹲坐

海尾寮橋改建完工啟用

西螺福興宮遶境 賜福路線貼香條

嘉義瘋傳女鬼…　警方衝山林調查

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

台東再獲秋冬遊增額補助

2019國際風箏節登場　乘接駁一路順暢

更多熱門

相關新聞

阿北幫挑刮刮樂中700　他暖舉讚爆　

阿北幫挑刮刮樂中700　他暖舉讚爆　

日行一善，絕對會有好報！一名帥氣男網友騎車停在街口，發現一位身障阿北在賣刮刮樂，無奈直呼「今天都沒有賣半張，你可以跟我買一張嗎？」原PO靈機一動，請阿北隨意挑兩張，只花了300元幸運中700元，不過最後他只有拿走350元，快閃離開前，向阿北暖喊「這是你幫我選的，所以我們一人一半！」

台東部落食尚店家甄選　11／15報名截止

台東部落食尚店家甄選　11／15報名截止

他靠熱像儀無人機　找到失蹤男童與狗

他靠熱像儀無人機　找到失蹤男童與狗

82歲嬤快車道閒逛　暖警牽手過馬路

82歲嬤快車道閒逛　暖警牽手過馬路

男吵架負氣離家10餘年　暖警送他到樓下圓天倫夢

男吵架負氣離家10餘年　暖警送他到樓下圓天倫夢

關鍵字：

生疏返家路遙身障店家載送車站路況迷路馬蘭

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

林俊傑罹「罕見疾病」！嘴冒70多顆潰瘍

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

即／2歲童墜奧萬大吊橋　送醫宣告不治

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

泫雅上節目放閃　被問戀愛細節「羞躲Dawn身後」

宋慧喬「耳下全光」PO激短髮照！

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面