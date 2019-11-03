人地生疏！身障男求店家載他到車站　台東警助返花蓮

▲馬蘭派出所員警請吳男到派出所喝杯茶，且貼心地送上飯糰給吳姓男子果腹。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東警察分局馬蘭派出所於日前接獲民眾報案稱，一名行動不便的男子走進某越菜料理店內，一開口便請求店家載送他到台東火車站，惟當時正值用餐尖峰時段，店家實未能如期所願載其前往，然該男子仍遲遲不肯離去，店家見其行動實在不便，於是撥打電話至馬蘭派出所尋求協助。

線上巡邏員警王于臻、曾韋閔獲報抵達現場時，吳姓男子面對員警突顯畏懼，頻頻向後退避，女警王于臻見狀後即輕聲安撫吳姓男子，表明警察是來提供協助的，並請吳男到派出所喝杯茶，且貼心地送上飯糰給吳姓男子果腹，以緩解其緊張情緒，另才耐心地詢問其年籍、居住地等，吳姓男子這才卸下防備，出示他的身心障礙卡。完成查證身分後，員警更熱心協助載送吳姓男子至台東火車站，並請鐵路警察協助男子無礙出入車站內，並且聯繫花蓮當地派出所於男子出站後再協助吳姓男子可以順利返家。

▲完成查證身分後，員警更熱心協助載送吳姓男子至台東火車站，並聯繫花蓮當地派出所接續協助吳姓男子順利返家。

台東警察分局馬蘭派出所員警表示，原來該名吳姓男子為身心障礙人士，居住於花蓮，因故來到台東，返程時因不熟悉台東路況而迷路，在無助之下，見路邊有營業中的店家，於是就前往該店家請求幫忙，而店家無暇協助後始報請警方協助。

台東警察分局表示，身障人士於生活上有諸多不方便，無論是警察人員或是一般民眾都應該及時伸出援手。讚許同仁的暖心之舉，也凸顯身為人民保姆「人飢己飢，人溺己溺」的精神。

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