最新數據：全球圈養大貓熊數量達600隻　不用再怕近親繁殖

▲2019年全球圈養大貓熊數量達到600隻。（圖／林博達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者馬叔安／綜合報導

12日發表的「2019年最新大熊貓（台灣稱貓熊）數據」顯示，2019年共繁殖大貓熊37胎60隻，存活57隻，全球圈養大貓熊數量達到600隻，相比去年凈增52隻，增長率為 9.31%，圈養大貓熊種群數量再創新高，健康、有活力、可持續發展的圈養種群已基本形成。

《四川觀察》微博報導，全球圈養大貓熊600隻，這意味著大熊貓在200年內，遺傳多樣性保持到90%以上，不用再擔心近親繁殖。

▲2019年共繁殖大貓熊37胎60隻。（圖／林博達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

於此之前，江西省政府本月6日宣佈，大貓熊將在江西省野外擇機放養，具體地點為撫州市，目前大陸國家相關部門已通過初審，這將是大陸除了四川省外，第二個大貓熊野外放養地。

近年來，大陸官方藉著貓熊的「萌」做起國際關係，將他們租借到其他國家擔任「貓熊大使」，而在大陸本土，則進一步開發「貓熊IP」，設計上萬種版權產品，一面傳播貓熊文化，一面獲取經濟效益。

▲大陸近年來致力開發「貓熊IP」。（圖／林博達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

四川省委書記、省人大常委會主任彭清華曾指出，「成都要深度挖掘和全面利用好貓熊這一超級IP，通過項目建設和宣傳推介，進一步講好貓熊故事，弘揚貓熊文化，發展貓熊產業，著力培育『貓熊+』品牌體系。」

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