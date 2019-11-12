殺手棄槍拾筆...做畫14年奪獎80件　黃銀呈願當老師不再當老大　

▲黃銀呈上午舉行新書「天燈」發表會。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

曾被列為治平掃黑對象的更生人黃銀呈，在台中監獄服刑時參加「才藝舍坊」開始接觸藝術創作，受到老師鼓勵和自己努力不懈，14年來奪獎80件，他12日舉辦「天燈」新書發表會，黃說，他發現自己當畫家比當流氓還有天分，希望未來能當老師，回饋社會，不要再當老大了。

▲法務部常務次長張斗輝（左4）、台灣高等檢察署檢察長王添盛（右4）、法務部前部長施茂林（左3）、台中地檢署檢察長陳宏達（左2）和台中市政府法制局長李善植（右2）等人出席更生美展。

「2019更生美展」開幕暨「天燈—希望的使者」新書發表會上午開幕，包括法務部常務次長張斗輝、台灣高等檢察署檢察長王添盛、法務部前部長施茂林、台中高分檢檢察長謝榮盛、台中地檢署檢察長陳宏達、台中市政府法制局長李善植、大墩文化中心主任陳文進、台中更生保護協會主任委員王錦賜等人出席，會場展出出監人創作作品及台中地區各矯正機關收容人之教化藝文及作業技訓作品。

黃銀呈曾被列為治平掃黑對象，2003年遭查獲AK47步槍、92手槍後隨即棄保潛逃，2014年間涉及槍擊殺人，在台南爆發槍戰後落網，被判處有期徒刑15年2月，隨即入監執行，在獄中參加「才藝舍坊」後接觸藝術創作，受到黃映蒲等多名老師勉勵，加上自己努力摸索，開始參加外面比賽，14年來有80件得獎。

「我發現自己當畫家比當流氓還有天分。」黃銀呈說，他已經學會感恩與珍惜，好不容易出獄了，打算回饋社會，也與學校接觸，「當老師，越老越有價值；當老大，越老越沒價值」，他願意免費教學生畫畫，另外也會提撥畫作拍賣，捐出部分所得幫助弱勢及捐助「才藝舍坊」材料費用。

「更生美展」自民國87年起，在大墩文化中心展出收容人作品，至今已超過20年，對於更

生創作者是莫大的鼓舞及肯定，也展現法務單位在更生人心靈改革教化上的努力與成果，今年展出作品1件、全國藝術達人徵件入選作品22件、黃銀呈水墨邀請展60件及台中區矯正機關技訓教化成果展75件，作品種類涵括雕塑、漆器、水墨、西畫、陶藝、竹編、書法、銅雕總計158件，展期至20日。

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