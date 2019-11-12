男胯下「卡蛋」腫3天求診　醫雙手一攤嘆：「解開束縛」叫消防員來剪斷！

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

這個求診個案，讓醫生也只能求助消防隊！高雄1名50歲男子用一個內徑4.5公分的情趣環來自慰，但沒想到這個鋼環卻套進了他的陰莖、到達睪丸底部，結果拿不下來，直到下體腫大忍了三天才求診，醫師看到這個情況也搖頭，出動院內所有的醫療設備都無法將它順利拿下，最後只好求助消防隊帶破壞器材協助。

▲男子套情趣環最後拿不下來，連醫生也沒轍！只好出動消防隊 。（圖／記者吳奕靖攝）

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男子來求診的時候，高雄泌尿部教授周以和一看都覺得怪異，因為下體腫大到成人的兩隻手都握不住，他詢問男子為何會這樣，原來是想透過情趣環套生殖器來增加勃起硬度，只是這一次套得比較深，所以「卡彈」。周以和立刻安排開刀，先是以泌尿科器械為主，但無法取下，只好找來骨科帶鋼剪進入開刀房協助，不過還是沒有辦法，最後只好求助高雄市消防局協助。

▲男子套情趣環最後拿不下來，連醫生也沒轍！只好借用消防隊電鋸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子套情趣環最後拿不下來，連醫生也沒轍！只好借用消防隊鉗子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



參與搶救的高醫泌尿部醫師陳妤甄說，手術過程大約花了2個小時的時間，其中在用電鋸的時候，還有請醫護同仁協助灑水降溫，而整個手術當中，病患是整個清醒的狀態，陳妤甄表示病患雖無奈，也只能坦然面對，「幫你解開束縛」，就在這一聲當中，順利完成手術。

陳妤甄說，未來的衛教工作相當重要，「下次不要套那麼深，或是使用鋼硬的金屬環，這樣取下來，就得要勞駕很多人力量」。而周以和醫師也強調，男性若用使用這類器材或情趣環，應先諮詢醫師意見，且詳閱使用說明書。

▲男子套情趣環鋼環厚度約1.5公分，非常堅硬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子套情趣環鋼環厚度約1.5公分，非常堅硬。（圖／記者吳奕靖翻攝）