璩美鳳現況曝光！揮別性愛光碟黑歷史　「紅黑唐裝」網路再出發

圖、文／鏡週刊

斗室裡攝影機一開動，璩美鳳立即化身政壇小辣椒，手勢開闔揮舞，不時掄起道具狼牙棒乒乓敲打桌面：「國民黨跟高雄跟台灣跟2020說掰掰！」激越演出同時不忘穩坐搭檔身後半步，側臉對鏡頭，務求小臉上相。不輪她說話時，她便敬業抿嘴微笑45度，睜大眼望向雲端中的觀眾，並不時點頭以示回應。

今年5月，璩美鳳與資深媒體人顏冠得開了網路節目《別跟我談美得》，我們趁她北上錄影約訪，53歲的她面對鏡頭連口紅也沒塗，毛孔皺紋不加修飾，不笑時眼窩凹陷處有藏不住的滄桑衰疲。幸而她多數時間都在笑，笑起來鼻子一皺，眼角彎彎，仍是昔日甜美討喜模樣。



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▲光碟案後，璩美鳳赴英攻讀博士，又去了澳門、深圳、廈門和金門工作，現在她決定回台定居不躲了。她素顏面對我們，沒有偽裝。（圖／鏡週刊提供，下同）

她身形依舊窈窕，但幾乎每回錄影採訪都穿同一套：黑衣外搭紅色唐裝，黑色小喇叭瑜伽褲，頭戴樣式過時呢帽，加上黑框眼鏡遮掩魚尾紋。當年她一身白衣，薄施脂粉，靈氣逼人，堪稱政治表演藝術之經典，為何復出卻扮成過氣藝人？她承認自己是有點老土，但紅色簡單好認，又有親切感，「年紀增長，我現在是輕鬆自在最重要。」

她說當網紅要靠內涵而非外表取勝，若非3C程度太爛，還想開直播與網友互動，「自己一直說話很枯燥，有對話才接地氣，我不怕接叩應，什麼話題都考不倒我。」

網友拿偷拍往事糗妳怎麼辦？她表情鎮定，「我只能說，我會為你祈禱，希望這種事不會發生在你女兒、妹妹、老婆的身上。」

一步一腳印 力爭上游

36歲之前，璩美鳳是一步一腳印的勵志故事。來自安徽的璩父是憲兵營營長，來自雲林的璩母是工廠女工，2個哥哥一路考取明星學校，璩美鳳也很爭氣，北一女、政大中文系到邊疆政治研究所（現民族研究所），進入小報社開始記者生涯，26歲擔任台視主播，28歲代表新黨參選台北市議員，第一高票當選。

30歲那年，她揭發宋七力宗教詐財案、槓上謝長廷，成為媒體寵兒；全盛時期曾同時主持6個電視節目，並兼任華衛新聞台總監，月入百萬元。

勵志故事從這裡悄悄岔出支線：32歲的璩美鳳欲參選立委卻突遭新黨撤銷初選資格，理由是時任力霸集團總裁兼國民黨中常委王又曾介入為她「不當動員」；隔年她卸任議員後，與當時的新竹市長蔡仁堅相戀，遷居新竹接任文化局長。

政壇可人兒 驟跌谷底



此後劇情急轉直下：2001年9月她離開新竹，參選台中市立委；12月《壹週刊》登出她的手札，披露她不為人知的政商關係及私密情事；隔年1月，《獨家報導》隨刊附贈她與已婚工程師的性愛偷拍光碟。

政壇清純佳人一夕間人設崩塌，輿論大譁。璩美鳳不甘被擊倒，出書懺情、接海外歌唱秀、上電視、做廣播節目，甚至還有了經紀人。高額簽約金傳聞滿天飛，拜金背德形象更加扭曲，當初為何做這些決定？「面對政治迫害、感情陷阱、好友出賣和社會霸凌，其實我無法思考別人的感覺，只能思考怎樣度過每一天。」

世人由震驚、同情轉為鄙夷。她遠赴英國攻讀博士，幾度嘗試回到鎂光燈下，觀眾卻越發不友善，譏她「作秀」「精神狀態不穩」「裝扮詭怪」。她語調悠悠似吟唱詠嘆調：「我一直在尋找生命的出路，哪一個縫隙可以呼吸、修復和療癒…，嘗試再活下去，重新建立自尊、自信和自我。」

兩性星座專家夢洗觀察：「璩美鳳一生都在扮演別人期待的角色，非常需要被關注，但從掌聲中建立的自我，卻被偷拍案摧毀，此後內心封閉，內在狀態更疏離空洞，對群眾反應就可能有很多誤判。」

創傷追悔無益，璩美鳳寧願分享成長與體悟：「一個人最奢侈的幸福就是心靈平靜。我已經學會不去說服別人，被誤解、歧視還能好好活著，就是隨順自在。」



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