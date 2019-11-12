　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

璩美鳳現況曝光！揮別性愛光碟黑歷史　「紅黑唐裝」網路再出發

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖、文／鏡週刊

斗室裡攝影機一開動，璩美鳳立即化身政壇小辣椒，手勢開闔揮舞，不時掄起道具狼牙棒乒乓敲打桌面：「國民黨跟高雄跟台灣跟2020說掰掰！」激越演出同時不忘穩坐搭檔身後半步，側臉對鏡頭，務求小臉上相。不輪她說話時，她便敬業抿嘴微笑45度，睜大眼望向雲端中的觀眾，並不時點頭以示回應。

今年5月，璩美鳳與資深媒體人顏冠得開了網路節目《別跟我談美得》，我們趁她北上錄影約訪，53歲的她面對鏡頭連口紅也沒塗，毛孔皺紋不加修飾，不笑時眼窩凹陷處有藏不住的滄桑衰疲。幸而她多數時間都在笑，笑起來鼻子一皺，眼角彎彎，仍是昔日甜美討喜模樣。
 

請繼續往下閱讀...

▲光碟案後，璩美鳳赴英攻讀博士，又去了澳門、深圳、廈門和金門工作，現在她決定回台定居不躲了。她素顏面對我們，沒有偽裝。（圖／鏡週刊提供，下同）

她身形依舊窈窕，但幾乎每回錄影採訪都穿同一套：黑衣外搭紅色唐裝，黑色小喇叭瑜伽褲，頭戴樣式過時呢帽，加上黑框眼鏡遮掩魚尾紋。當年她一身白衣，薄施脂粉，靈氣逼人，堪稱政治表演藝術之經典，為何復出卻扮成過氣藝人？她承認自己是有點老土，但紅色簡單好認，又有親切感，「年紀增長，我現在是輕鬆自在最重要。」

璩美鳳（右）與資深媒體人顏冠得（左）一起主持網路節目。一看到鏡頭，她就全身是勁，充滿活力。

她說當網紅要靠內涵而非外表取勝，若非3C程度太爛，還想開直播與網友互動，「自己一直說話很枯燥，有對話才接地氣，我不怕接叩應，什麼話題都考不倒我。」

網友拿偷拍往事糗妳怎麼辦？她表情鎮定，「我只能說，我會為你祈禱，希望這種事不會發生在你女兒、妹妹、老婆的身上。」

一步一腳印　力爭上游

璩美鳳在台視任記者和主播時舊照，她喜歡穿褲裝，帥氣俐落。（璩美鳳提供）

36歲之前，璩美鳳是一步一腳印的勵志故事。來自安徽的璩父是憲兵營營長，來自雲林的璩母是工廠女工，2個哥哥一路考取明星學校，璩美鳳也很爭氣，北一女、政大中文系到邊疆政治研究所（現民族研究所），進入小報社開始記者生涯，26歲擔任台視主播，28歲代表新黨參選台北市議員，第一高票當選。

30歲那年，她揭發宋七力宗教詐財案、槓上謝長廷，成為媒體寵兒；全盛時期曾同時主持6個電視節目，並兼任華衛新聞台總監，月入百萬元。

勵志故事從這裡悄悄岔出支線：32歲的璩美鳳欲參選立委卻突遭新黨撤銷初選資格，理由是時任力霸集團總裁兼國民黨中常委王又曾介入為她「不當動員」；隔年她卸任議員後，與當時的新竹市長蔡仁堅相戀，遷居新竹接任文化局長。

政壇可人兒　驟跌谷底

此後劇情急轉直下：2001年9月她離開新竹，參選台中市立委；12月《壹週刊》登出她的手札，披露她不為人知的政商關係及私密情事；隔年1月，《獨家報導》隨刊附贈她與已婚工程師的性愛偷拍光碟。

璩美鳳在偷拍案後出面道歉。（中央社）

政壇清純佳人一夕間人設崩塌，輿論大譁。璩美鳳不甘被擊倒，出書懺情、接海外歌唱秀、上電視、做廣播節目，甚至還有了經紀人。高額簽約金傳聞滿天飛，拜金背德形象更加扭曲，當初為何做這些決定？「面對政治迫害、感情陷阱、好友出賣和社會霸凌，其實我無法思考別人的感覺，只能思考怎樣度過每一天。」

世人由震驚、同情轉為鄙夷。她遠赴英國攻讀博士，幾度嘗試回到鎂光燈下，觀眾卻越發不友善，譏她「作秀」「精神狀態不穩」「裝扮詭怪」。她語調悠悠似吟唱詠嘆調：「我一直在尋找生命的出路，哪一個縫隙可以呼吸、修復和療癒…，嘗試再活下去，重新建立自尊、自信和自我。」

兩性星座專家夢洗觀察：「璩美鳳一生都在扮演別人期待的角色，非常需要被關注，但從掌聲中建立的自我，卻被偷拍案摧毀，此後內心封閉，內在狀態更疏離空洞，對群眾反應就可能有很多誤判。」

創傷追悔無益，璩美鳳寧願分享成長與體悟：「一個人最奢侈的幸福就是心靈平靜。我已經學會不去說服別人，被誤解、歧視還能好好活著，就是隨順自在。」


更多鏡週刊報導
【浴火重生鳳凰2】丟200萬燃成灰燼　璩美鳳把自卑畏怯也燒了
【浴火重生鳳凰3】被母暴打留下的陰影　讓她失婚2次仍然渴望愛
【浴火重生鳳凰番外篇】K先生的告白：愛過她，我的一生沒有白活

ET快訊
快訊／王金平宣布退出2020總統大選
日本隊預賽全勝　球星曝「新竹這間店」是幕後MVP
黃瀞瑩「姊弟三角戀」全同框！正妹記者醉宿新歡家　學姊慘成第三
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

越捷大開航線！12/19開航峴港-台北　也要直飛新加坡、香港

李佳芬稱國小課本教肛交　政大教授陳芳明：羞辱全國教師必須公開道歉！

「禁跪趴咬1根」台妹遊芬蘭看傻　網狂歪：別撿…當地人笑曝長知識

foodpanda祭新制硬逼代墊餐費！外送員怒轟：變相操控薪資

「百元vs.500元剪髮」差在哪？　老司機道破關鍵...秒懂了

【約瑟夫占星】11/13-11/19星座占星：牡羊水逆退去發大財　天秤本周別買電器

爸往生第二天跪遺照前哭「我睡一下怎變這樣」　兒頭七作夢：阿祖還沒投胎

兒子「被誣賴作弊」哭到睡著…　媽加曝老師離譜事蹟　網全怒：根本帶頭霸凌

璩美鳳「被社會霸凌始祖」　情人、閨蜜聯手偷拍…不改名原因曝

秀傳醫療體系副總裁深入社區肝病防治 牟聯瑞獲台南醫師公會終身成就獎

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

越捷大開航線！12/19開航峴港-台北　也要直飛新加坡、香港

李佳芬稱國小課本教肛交　政大教授陳芳明：羞辱全國教師必須公開道歉！

「禁跪趴咬1根」台妹遊芬蘭看傻　網狂歪：別撿…當地人笑曝長知識

foodpanda祭新制硬逼代墊餐費！外送員怒轟：變相操控薪資

「百元vs.500元剪髮」差在哪？　老司機道破關鍵...秒懂了

【約瑟夫占星】11/13-11/19星座占星：牡羊水逆退去發大財　天秤本周別買電器

爸往生第二天跪遺照前哭「我睡一下怎變這樣」　兒頭七作夢：阿祖還沒投胎

兒子「被誣賴作弊」哭到睡著…　媽加曝老師離譜事蹟　網全怒：根本帶頭霸凌

璩美鳳「被社會霸凌始祖」　情人、閨蜜聯手偷拍…不改名原因曝

秀傳醫療體系副總裁深入社區肝病防治 牟聯瑞獲台南醫師公會終身成就獎

「喵喵啤酒」害正妹發狂暴斃　2男調毒遭重判7年6月定讞

家人拍寫真！寂寞阿狗「窗邊探頭」表情超有戲　攝影師放大笑瘋

越捷大開航線！12/19開航峴港-台北　也要直飛新加坡、香港

李佳芬稱國小課本教肛交　政大教授陳芳明：羞辱全國教師必須公開道歉！

免飛泰國！「台北水燈節」11/17登場 首創星星燈、異國美食免費體驗

搶抽聲林之王選手簽名拍立得 快上IG發文挺選手

12強／注意最年輕打者　韓國李政厚打擊率5成83排第一

全國房價較去年漲1.51％、北市下跌0.52％　內政部：呈現平穩趨勢

快訊／王金平宣布退出2020總統大選

剛提親完…2月後PO照報喜「哭成淚人兒」！　周曉涵「上下全開」被拍…網暴動了

生活熱門新聞

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

急凍15°C恐雙颱生成　下周再變天

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

澄清湖驚見「超靠北編織」葉　網笑爛：職業病

李佳芬稱「小三教肛交」　教長怒了

19歲男大生拍片告白：我不知還能活多久

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

風神、海鷗雙颱可能接力生成　變天水氣最多時間曝光

愛犬過世後老婆懷第二胎！　女兒一句話讓夫妻淚崩

愛玩的女生有何特徵？媽媽一看就知

他好奇「撿到手機=沒用」　網認同：少惹事

中班作業「把鳥關籠裡」爸崩潰求救

剛痛訴想去自殺　19歲網紅自殘痕跡被抓包

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

準備離婚　夫怒吊死4兒女

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

阿乃「想睡你身上」調情孫安佐對話曝！

動物園竄野生大蛇　政大驚是毒蛇窟

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

住美國飯店別亂碰冰箱！HowHow退房嚇歪「帳單破萬」

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

癌末被叫回監服刑　妻陳情：讓他跟孩子團圓

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面