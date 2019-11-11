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柯P民眾黨不分區估票高低標曝光！學姐黃瀞瑩排8席邊緣　負責衝票

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圖文／鏡週刊

布局明年立委選舉，由台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨不分區立委安全名單進入最後盤整。本刊掌握，民眾黨內部目前估算不分區安全名單，應可落在5到6席，低標至少4席，而目標是衝到8席，因此擁有高人氣的北市副發言人、「學姐」黃瀞瑩，極有可能排在第9名，藉此帶動整體選舉氣氛、衝高政黨票。

本刊掌握，民眾黨上週五晚間由黨務核心召開會議討論不分區布局。知情人士透露，柯文哲在衡量黃瀞瑩目前的資歷後，認為她尚需要一段時間磨練，因此，最後未將她排入安全名單之內，而是傾向讓她排在8席的邊緣，藉由她的人氣替民眾黨輔選，即便最後沒能當選，也能進去國會當幕僚繼續磨練。

相較於女性前5強只差排序待確認，男性人選則還未完全拍板，但黨務人士透露，男性不分區人選確定會有不少人出自海選名單，其中最有機會進入安全名單的除了中山大學社科院院長張其祿（如下圖二），還有尚未曝光的海外十大傑出青年、世界台商總會青商會祕書長邱臣遠（如下圖）

  1. 海外十大傑出青年、世界台商總會青商會祕書長邱臣遠，有機會列入民眾黨立委不分區人選。（取自銘傳大學網站）
  2. 現任中山大學社科院院長張其祿，因南部學者身分以及擁有政治經濟學術專業，備受民眾黨核心圈肯定。（取自中山大學網站）

其中，邱臣遠是未滿40歲的創業青年代表，因年輕加上企業背景獲青睞。他2016年當選台商聯合會青商會長，2017年更獲選第2屆海外十大傑出青年，根據當年得獎資料顯示，他在越南經營食品原料有成，在台灣讀高中到研究所都是半工半讀，2008年到越南闖天下，創業有成；2018年他再獲聘僑務委員會的僑務促進委員。

張其祿則是現任中山大學社科院院長、政治經濟系特聘教授，因南部學者身分以及擁有政治經濟學術專業，備受民眾黨核心圈肯定。


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