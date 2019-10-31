雄獅遭駭洩36萬筆個資！「國內首宗團頌」求償450萬　一審敗訴

▲士林地院認為原告難證雄獅被駭、個資外洩與消費者遭詐有因果關係，判處消基會敗訴。（圖／記者劉昌松攝）



記者莊智勝／台北報導

雄獅旅行社2017年遭到駭客入侵竊取36萬筆消費者個資，消費者文教基金會遂替受害的25名消費者提起團體訴訟，求償450萬9575元，成為國內首宗個資法團訟案。士林地院今（31日）審結，認為雄獅遭駭後已立即報警、並發布重大訊息，加上本案為第三人入侵所致，難以認定雄獅有故意或過失，因此判處消基會敗訴、雄獅免負賠償責任，全案仍可上訴。

消基會主張，雄獅旅行社作業系統2017年5月間遭到駭客侵入，36萬筆的消費者個資因此外洩，其中部分消費者陸續接到不明人士來電，對方佯稱是雄獅員工進行詐騙，甚至還有人因此蒙受財產損失，因此消基會協助25名受害者提起團體訴訟，依個人資料保護法、消費者保護法、民法等規定求償共新台幣450萬9575元。

雄獅則認為，作業系統遭到駭客入侵，並不代表公司違反個資法規定，且事發後公司已立即發出公告，並且報警處理，善盡管理人注意義務，縱使消費者遭騙受損，也屬不法人士詐欺行為，與雄獅並無因果關係。

士林地院法官審酌，現今科技仍無法完全防堵駭客攻擊，並不能僅以電腦系統遭人入侵就推論雄獅違反個資法規定、或是管理上有所疏失；此外，雄獅在案發後已立即報警並發布重大訊息說明，採取適當防護行為，避免可能發生的財產損害，且原告亦無法證明消費者遭詐騙與各資外洩的因果關係，因此難以認定雄獅有故意或過失，判處消基會敗訴，雄獅免負侵玄行為損害賠償責任，全案仍可上訴。

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