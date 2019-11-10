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母語在家學？他秀韓冰「破台語片」...台、客、英三語狠打臉李佳芬

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▲▼網紅打臉李佳芬的「母語在家學」說法。（圖／翻攝自Facebook／足英台三聲道磅米芳）

▲網紅打臉李佳芬的「母語在家學」說法。（圖／翻攝自Facebook／足英台三聲道磅米芳）

記者錢玉紘／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬日前在訪談中表示，母語只需要「在家學就好」，無須在學校浪費資源。粉專「足英台三聲道磅米芳」就PO出影片，反駁李佳芬的說法，更指出李佳芬身為「漢族客家人」，但是女兒韓冰連台語都說不好，打臉「在家學」的說法。

粉專創辦者「阿華師」以流利地切換英文、台語和客家話而出名，粉專也致力推廣母語教學與保存，9日他在臉書上PO出影片表示，其實他同意李佳芬的看法「學校要教家裡做不到的」。接著他提到，李佳芬其實是「漢族客家人」，但先前女兒韓冰在媒體鏡頭前，頻頻秀出「破台語」，連老爸招牌的口號「發大財」都說不好。

阿華師表示，「韓冰客家話也不會講，台語也不會講，她（李佳芬）竟然還跟大家說，母語在家學就好？你自己都做不到的事情，憑甚麼叫別人做？」他甚至吐槽，就連背棄自己文化而去學的英文，李佳芬還是講輸他。

請繼續往下閱讀...

▲李佳芬到台中市和民眾暢談教育。（圖／記者鄧木卿攝）

▲李佳芬稱母語在家學。（圖／記者鄧木卿攝）

李佳芬在先前的活動中提到「家庭可以做的事情，不要到學校做，學校要做家庭沒辦法做的事」，依照這段話的邏輯，在李佳芬的例子中，明顯沒有在家中教女兒客家話或台語，那就應該要在學校教才對，而在家中教最好的「華語」，是否反過來說，在學校就不用教了呢？

阿華師最後提到，未來李佳芬的外孫出生後，不會講客家話或台語的韓冰勢必也無法教孩子母語，反而更凸顯在學校教母語的重要性。

許多網友也留言贊成阿華師的論點，「因為我們這一輩會說母語的人逐漸消失，我自己也無法說得很好，何況教小孩，我支持學校母語教學」、「說得太棒了，她真的是mean and pathetic」、「很多人不會說和聽自己的母語，值得推廣」、「謝謝你支持母語，台灣有你真好」、「人因兜的人攏是「講甲規畚箕，做無一湯匙。」

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