用歌聲紀念溫暖的「王老師」　催生校園民歌的王津平告別社運傳奇一生

▲王津平追思會現場，會場擺滿了潔白的蝴蝶蘭。

記者洪珮瑄／台北報導

中華基金會前董事長、中國統一聯盟前主席王津平9月7日病逝於北京，他的追思會10日在台北舉行，現場輪流獻唱當年校園民歌《老鼓手》、《美麗島》、《龍的傳人》等歌曲，尾聲則用《我的祖國》與《國際歌》告慰這位著名的台灣左統派。王津平曾在母校淡江大學任教，受到無數學生的喜愛，進而影響許多學生，他除推動校園民歌運動之外，也參與過老兵返鄉運動，喚醒各界關懷雛妓，是台灣社運界的傳奇人物。

王津平1946年生於台北市大稻埕，就讀建國中學時就參與編輯「建中青年」，淡江大學畢業後，1972年開始赴美留學，留學期間，開始投身海外保釣運動，堅決反對美日侵占釣魚台群島的非法行徑。王津平1975年放棄了美國的優渥待遇，返回台灣教書，期間曾在淡江大學、世新大學擔任英文系講師、教授。

在淡江大學教書的期間，王津平與李雙澤、楊祖珺等人催生了校園民歌運動，掀起「唱自己的歌」的浪潮，直到現在，李雙澤作詞或譜曲的《少年中國》、《美麗島》、《愚公移山》、《老鼓手》等等，仍有許多人傳唱。此外，他也帶領學生進行社會調研與山地服務，以此激發學生對不公不義的省思，並思考如何回饋社會。許多學生受到他的感動，甚至有不少參與社會運動的中青年幹部都尊稱他為「王老師」。

▲許多當年的學生及老師都出席。

他曾參與、編撰《夏潮》、《草原》、《春風》、《海峽評論》等刊物，投入鄉土文學運動、勞工權益運動、老兵返鄉運動等社會運動，以文學揭露社會的不公不義之事，也透過行動深入山區偏鄉，關懷弱勢群體，甚至以演說、街頭抗爭為媒介，替政治受難者、原住民、雛妓、各界勞工爭取權益，是社會運動的重要推手。

此外，王津平也是統派陣營的重要領袖，任教期間時常在兩岸三地往返，致力於推動兩岸交流，曾先後3次擔任中國統一聯盟主席，參與過勞動黨、工黨、勞動人權協會、中華基金會等，在團體之間擔任重要職務。國台辦發言人馬曉光也在記者會答覆表示，王津平先生「是忠誠的愛國主義者，台灣同胞的傑出代表，台胞愛國統一陣營的傑出領袖和教育家、社會活動家。」

▲▼包括盲人詩人莫那能、「台灣民歌之父」胡德夫都來道追思會現場，在王津平生前喜歡的歌曲聲中，緬懷、追思。

這場追思會是在台北市青少年發展處「國際會議中」，有門生故舊、社運界人士共300多人參加，由早年知名的民歌手楊祖珺等人主持，時間長達5小時，很多人在追思中，提及許多不為人知的小故事，例如「可以把梁實秋的英漢辭典背完」、「台灣最早關注黑人文學的學者，就算不是最早也是最早之一」、「當年帶領學生在淡江大草坪、『動物園』唱歌，是學校最有名的老師」、「經營淡水文理書局，可是卻豪爽送書送到經營困難」、「他非常的溫暖，總是大聲說好啊！永遠樂觀，生前最愛唱《我的祖國》」、「被淡江解聘後，在英專路上開了淡水文理書局，可是卻豪爽送書送到經營困難」、「北投家中收容被黑道追蹤的雛妓」等等。

對於「王老師」的評價，新黨主席郁慕明指出，他與王津平是「不打不相識」，但最後兩人的看法卻相同，且王津平有思想、有主張，還能夠付諸實行，參與過保釣運動、推動老兵返鄉等事件，擁有為國家、為民族付出的大格局。

追思會籌備委員會主委、台灣勞動黨主席吳榮元說明，王津平將個人的生命融入民族的命運，將小我融入大我，長期在「反獨促統運動的戰場」堅持，是台灣統一運動的指標性人物，理想不會被後人忘記，堅持的道路也會有人持續走下去。

▲新黨主席郁慕明在現場致詞提到，「王津平老師是我的老朋友，後繼的大家都會追隨他的腳步，勇往直前。」

此外，王津平之子王正接受記者訪問時表示，父親最早推動的是老兵返鄉運動，並在1998年帶領一批台灣年輕人到大陸展開尋根之旅，讓年輕人更了解大陸這個國家。他在追思會上也訴說，「父親愛國、愛民族、愛人民的精神，是先輩傳承下來的，也將繼續傳承下去。」

王正提到，自己在13年前開始推動兩岸交流事務，包括青年交流、教師交流，過去3年也組織很多兩岸青年交流平台，像是中華青年發展聯合會。父親過世後，他將繼續進行兩岸交流事務，讓台灣與大陸的關係更加緊密。

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