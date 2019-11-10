韓國瑜將在總統府設立仿「國家統一委員會」？　蔡英文：呼應一國兩制

▲韓國瑜、蔡英文。（組合圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的兩岸與國防政策，有媒體報導指稱，國政顧問團建議韓國瑜當選後仿李登輝時代「國家統一委員會」的定位，在總統府層級設立兩岸政策決策諮詢機制。對此，總統蔡英文10日表示，讓人懷疑在呼應一國兩制台灣方案。

針對媒體報導，在韓國瑜未來是否簽署兩岸和平協議的問題，國政顧問團建議必須有兩個程序，一須經立法院授權監督，二則須經公民投票。

根據內容指出，韓國瑜國政顧問團參與制定韓營兩岸幕僚指出，這個諮詢機制如果訂為法定機構，恐違背政黨政治和責任政治原理，但因按憲法規定，兩岸、國防與外交是總統職權，而政府在作兩岸決策時，須有管道聽取各界聲音，所以將來不但須建立兩岸政策的決策諮詢和朝野對話機制，而且要放在總統府，而非放在行政院。

對此，蔡英文10日表示，她還沒有看到韓國瑜整個說法，不過兩岸政策屬於總統職權，人民期待可以守護國家主權，可以領導國家，韓國瑜的兩岸立場必須要清楚，如果是國統會機制，確實會讓人懷疑，是在呼應一國兩制的台灣方案。

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