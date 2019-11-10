趁工作人員不在　狒狒「拿起手機戳戳戳」網購商品全下單

▲江蘇一隻狒狒把工作人員網購購物車清空。（圖／翻攝自《江蘇新聞》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

日前江蘇常州民眾呂萌萌手機中的網購購物車突然被提前清空，查閱監視器後發現，「兇手」居然是一隻狒狒！原來呂萌萌是野生動物世界的工作人員，負責照顧這隻狒狒，有一回去幫牠拿食物的時候，狒狒就趁機「作案」，所幸被付款的商品價格並不高。

根據《江蘇新聞》微信公眾號，最近幾天，呂萌萌的工作間多了好幾個快遞，全都是「幕後黑手」狒狒親自幫她下的單，這一切發生在6日下午，當時狒狒有點餓了，呂萌萌就去給它拿吃的，把手機留在了工作間。

▲江蘇一隻狒狒把工作人員網購購物車清空。（圖／翻攝自《江蘇新聞》微信公眾號）

當呂萌萌再次回到工作間拿起手機，發現已經多了好幾條訂單訊息，「看了下訂單時間和監控的時間一樣。」原來是狒狒已經幫她下單了！

呂萌萌說，這隻狒狒是她從小帶到大的，大多數時間都在一起，「我喜歡玩手機，我網購的時候它也見過我下單。」幸好購物車裡都是一些日常用品，錢不算多，呂萌萌就沒有退貨，只是遺憾沒到「雙11」，有些東西還享受不到優惠折扣。

▲狒狒趁無人之際動手。（圖／翻攝自《江蘇新聞》微信公眾號）

至於狒狒如何破解手機密碼的？據瞭解，是因為呂萌萌開通了「小額免密支付」的功能，這才讓狒狒「有機可乘」。

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