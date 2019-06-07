血滴整地！狒狒搶走小鴨「手掐脖＋狂啃頭」　遊客一旁狂乾嘔

▲小鴨被狒狒抓在手裡。（圖／翻攝自YouTube／Looopings）

國際中心／綜合報導

荷蘭一處動物園日前發生恐怖的一幕，有遊客錄到在狒狒園裡，一隻狒狒不知為何直盯著池塘裡的母鴨和小鴨看，母鴨發覺不對勁後帶著小鴨們，瘋狂地在水跟木製平台兼躲避狒狒的追趕，沒想到還是來不及脫逃，一隻小鴨就這樣硬生生的被抓走後，頭部直接早到狒狒啃咬，血滴佈滿整個地板，畫面既慘忍又不舒服，引起一旁遊客的驚呼。

跟據外媒報導，這起事件發生在荷蘭中部阿默斯福特（Amersfoort）的動物園，從遊客所錄到的影片中可以看到，一開始一隻狒狒先是在池塘中的木造平台上跑來跑去，眼神卻不斷飄向在水中的鴨媽媽跟鴨寶寶，並試圖向這些鴨子們靠近。

感覺到不對勁的鴨媽媽非常有危機意識，帶著鴨寶寶們就是一陣脫逃，沒想到卻看到狒狒試圖抓走她的小孩，於是勇敢地飛向前阻擋狒狒的行為；不幸的是，鴨寶寶們跑得不夠快，在一次狒狒突如其來的逼近攻擊當中，一隻小鴨被抓走，而這個場面更是引起在一旁觀看的遊客大聲驚呼跟倒抽一口氣。

畫面中顯示，這隻狒狒將小鴨抓走後迅速回到陸地上，手掐著鴨子的脖子，對著鴨頭就是一陣啃咬，還把鴨毛給拔下，而地板上則滴滿了鮮血，畫面十分血腥，從影片中還能聽到有小孩發出作嘔的聲音，場面十分可怕。

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