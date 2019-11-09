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花蓮推青少年高爾夫運動　協會捐贈1161支球桿為國爭光

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▲▼中華民國高爾夫協會捐贈花蓮縣中正國小等17所國中小1161支高爾夫球桿，由縣長徐榛蔚代表受贈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

中華民國高爾夫協會捐贈花蓮縣中正國小等17所國中小1161支高爾夫球桿，由縣長徐榛蔚代表受贈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

中華民國高爾夫協會捐贈花蓮縣中正國小等17所國中小高爾夫球桿，共計1,161支，捐贈儀式9日在花蓮高爾夫球場盛大舉行，由縣長徐榛蔚代表受贈。徐榛蔚感謝中華民國高爾夫協會成為孩子們邁向夢想之路的幕後推手。

花蓮縣政府致力於推動基層體育的發展，近年積極推動花蓮縣青少年高爾夫培訓計畫，去年計有8所國中及12所國小獲體育署經費補助在校內發展高爾夫社團，另有東竹國小、玉東國中及海星國小獲補助成立校隊。在花蓮參與青少年高爾夫培訓計畫的學生皆可免費到花蓮高爾夫球場接受培訓，讓高爾夫在花蓮不再是遙不可及的貴族運動，而是人人可參與的全民運動。

▲▼中華民國高爾夫協會捐贈花蓮縣中正國小等17所國中小1161支高爾夫球桿，由縣長徐榛蔚代表受贈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感謝高爾夫協會理事長王政松大力支持花蓮高爾夫球向下紮根，王理事長也是今年全國唯一以個人身分，榮獲教育部體育署頒布個人獲體育推手獎贊助類金質獎，他舉辦裙襬搖搖名人賽，邀請世界一流女子高爾夫球選手來台，與我國選手交流切磋球技、以球會友，讓世界看見台灣。

▲▼中華民國高爾夫協會捐贈花蓮縣中正國小等17所國中小1161支高爾夫球桿，由縣長徐榛蔚代表受贈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感謝中華民國高爾夫協會成為孩子們邁向夢想之路的幕後推手，並致贈感謝狀。

高爾夫協會理事長王政松表示，高爾夫球是與世界各國接軌的重要運動，孩子在10至12歲時只要在賽事活動中展露天分，進而被選入潛力選手、菁英選手中，可獲得政府和民間企業支持，也有機會以全額獎學金方式進入美國一流大學就讀，未來無論是走向職業或學術道路，發展都相當多元寬廣。花蓮縣也是高爾夫球協會推廣高爾夫球的重點縣市，期許日後在花蓮培養更多菁英高爾夫球選手，讓各縣市效仿花蓮成功模式、成為台灣典範，進而將我國打造為高爾夫球的體育大國。

捐贈活動由東華大學體育與運動科學系楊昌斌教授協助促成，楊教授將本縣推動青少年高爾夫球培訓的需求轉達給中華民國高爾夫協會，中華民國高爾夫協會獲悉本縣需求後，全力支持本縣推動青少年高爾夫培訓計畫，特別由理事長王政松代表捐贈高爾夫球桿1161支，協助選手訓練，期許受贈學校能提升訓練成效，並在後續比賽中有亮眼的表現。

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