「金馨22服務最樂」　台東志工逗陣來做伙





▲金馨獎志工頒獎典禮暨志工大會師。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府9日舉辦第22屆「金馨獎」績優志工頒獎典禮暨志工大會師活動，縣長饒慶鈴親臨頒獎表揚績優志工及績優志工團隊。其中林溪山、張憲耀獲得志願服務最高榮耀「金駝獎」，並鼓勵更多企業、部落及社區投入服務工作，發揮企業社會責任、落實在地照顧與服務，達到「全民志工」的目標，營造溫馨友善的幸福城市。

饒慶鈴指出，志工是社會重要資產，更是創造國家和諧與進步的穩定力量。台東金馨獎表揚從86年辦理至今已22年，志工團隊更從50隊到今天的193隊，顯示台東人積極參與服務的熱情和愛心。台東擁有8,108位熱心志工，每年更提供近112萬餘小時的服務。今年「遠見」雜誌對各縣市總體競爭力評比結果，台東縣在總體競爭的評比奪得全國第3名。

▼「金駝獎」得主張憲耀，投入志工行列足足30年展現驚人毅力。（圖／記者楊鈞典翻攝）

本次接受表揚的志工及單位共有158個獎項，其中仁愛國小愛心志工團張憲耀及榮服處榮欣志工服務隊林溪山，更榮獲全國第27屆志願服務楷模「金駝獎」，為全國志工最高榮譽之殊榮。其中張憲耀投入志工行列足足30年展現驚人毅力、林溪山志工則投入14年10月共計3萬3,326小時的奉獻，「志願服務、捨我其誰」實至名歸。

▼「金駝獎」得主林溪山投入14年10月共計3萬3,326小時的志工服務。（圖／記者楊鈞典翻攝）