「偏鄉關懷計畫」揪400位志工！遠雄人壽培力憨兒工作　陪伴花蓮學童

▲遠雄人壽總經理趙學欣（右一）率領同仁遠赴花蓮，啟動「遠雄愛不落，偏鄉關懷計畫」，給予偏鄉學童最需要的暖心陪伴。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／花蓮報導

據統計，全台有1177所偏鄉學校、超過11萬名偏鄉學童，花蓮地區因幅員遼闊、資源不易到達，偏鄉學校占全國比率近1成。遠雄人壽表示，近半數孩子在隔代教養中成長，長期缺乏家長參與，陪伴和關心成為他們最迫切的渴求，因此，遠雄人壽啟動偏鄉關懷計畫，揪400位志工提供孩童暖心的陪伴。

根據勞動部資料，身心障礙者存在就業問題，失業率高達11%，是一般民眾的3倍。遠雄人壽表示，基於對偏鄉學童及身心障礙者的關懷，正式啟動「遠雄愛不落，偏鄉關懷計畫」，攜手喜憨兒基金會挹注12所花蓮偏鄉小學、2800份愛心烘培餐盒，協助近千名憨兒擁有工作機會，供應700位偏鄉學童營養所需。

遠雄人壽表示，首波公益關懷活動由總經理趙學欣親自率領同仁從台北下鄉至花蓮，與展宏營業處同仁一同前往富里鄉東里國小，給予孩子最需要的暖心陪伴。

▲遠雄人壽一日志工及微時志工群遠赴花蓮東里國小，送餐獻愛。（圖／遠雄人壽提供）

這項計畫提供花蓮地區偏鄉學童一學期的愛心餐盒，更培力憨兒工作技能，減輕照顧者負擔。遠雄人壽表示，為了讓偏鄉學童能直接感受愛與關懷，憨兒更首次出團至花蓮偏鄉，與遠雄同仁共同擔任一日志工，將習得的技巧與對生命的熱忱，與偏鄉師生一起分享，內外勤400位同仁也主動擔任微時志工，投身獻愛影片拍攝及親製暖心明信片，並透過祝福彩繪、手作幸福小屋，跨距無界傳達對孩子們的關愛。

遠雄人壽總經理趙學欣表示：「需要在哪裡，我們的愛就在那裡！作公益，對同仁而言已成為一種生活日常，一日志工活動不僅能近距離看見孩子所需，同仁更能因此培養同理心，發揮專業以外的長才，如同時時站在客戶的角度般，提供更適切且最有溫度的服務。」