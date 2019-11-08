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影／特警休假在家撞見蠢賊　下秒秀擒拿手段「抱摔」制伏對方...網友笑瘋

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▲▼蠢賊闖入特警家，下秒被抱摔制服。（圖／翻攝沸點視頻截圖）

▲浙江蠢賊闖入特警家，下秒被抱摔制伏。（圖／翻攝沸點視頻截圖，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

浙江寧波一名小偷日前溜進民宅行竊，沒想到剛好遇上休假在家的特警隊員，雙方爆發了一場激烈的扭打後，還是不幸被對方抱摔在地，最後被帶回警局調查。案件曝光後，不少網友笑瘋，留言指出「摔出絕望的眼神」、「哈哈哈哈送人頭這就是你不對了」、「這個抱摔真漂亮」。

綜合陸媒報導，特警柳灝今年24歲，進入奉化區公安分局巡特警大隊已有3年，之前還在部隊服役過2年。6日上午8時許，休假在家的柳灝正在廁所洗漱，下秒突然聽到臥房內傳出些許聲響，心聲起疑的他便放下手邊工作，緩慢靠近聲源，「感覺這個時間點，家裡不可能有別的人來，家人都在上班，肯定進了外人。」

柳灝把門推開後，映入眼簾的竟是一名陌生男子，還逕自在自己家翻箱倒櫃。對方這時也意識到自己暴露了，當下愣了一秒後，就把眼前的柳灝推開，奪門而出，但不幸的是，他前腳才剛踏出門，後腳就被逮到。雙方在樓梯間扭打了一陣後，柳灝發現小偷的力氣也挺大，想說單人不好控制，就採取了擒拿手段，「將他抱摔在地上，然後把他的手控制住」。最後這名小偷被帶回派出所調查。

▲▼蠢賊闖入特警家，下秒被抱摔制服。（圖／翻攝沸點視頻截圖）

柳灝事後接受採訪時稱，「當時我感覺，你既然進了我的家門就不別想出去了，我是幹這份職業的，讓你跑了，我對不起我的職業。」經查，陳姓小偷是貴州人，有多次入室盜竊的前科，還在他身上發現了一根U型的開鎖工具。

案件曝光後，網友笑噴指出「千里送人頭，倒地那一刻眼神絕望」、「這就是命啊」、「我也就看了八百遍吧！我下載下來了」、「令人窒息」、「這結實的一摔，沒摔出屎算他拉的乾淨」；也有許多人注意到特警柳灝的身材，表示「臥槽，倒三角的背部肌肉」、「肩寬細腰翹臀」、「我完了，我眼裡只有哥哥的身材」。

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