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儲蓄險「無痛存錢法」曝光！觀念正確再綁信用卡折扣優惠　滾利息累積一桶金

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲儲蓄險只是一種理財的工具，購買儲蓄險前，要先有正確的認識和觀念。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

儲蓄險準備改版，部分民眾趕在年底挑選儲蓄險時，也詢問保險員到底該選擇短年期還是長年期、要存多久年期才划算？錠嵂保險經紀人建議，購買儲蓄險前，要先知道自己的存這筆錢的「目的」是什麼，接著依據自身財務規劃，選擇適合自己的儲蓄險。

錠嵂保經表示，儲蓄險可以分為短年期跟長年期。市面上普遍可見到的短年期約為6年，是一般人剛接觸儲蓄險時「接受度較高」的年期；民眾若想要存結婚基金或子女的教育金等，短年期也比較合適。

長年期的儲蓄險約是20年。錠嵂保經指出，長年期比較適合已經出社會一段時間、有一定的積蓄或手邊有閒錢的民眾，「因為我們能在職場工作的時間有限，不少人會趁青壯年時期開始規劃自己未來退休生活，所以把時間拉長一點一點慢慢存，負擔較輕。」

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲存錢目的不同，方法也會不同。（圖／pixabay）

錠嵂保經表示，若是短期規劃，則可選擇「增額型儲蓄險」。「增額型儲蓄險」投保年期幾乎是6年以上，若在年期繳完前解約，就要自負虧損；每年增加利息可以用來購買額外保障，或是利用像銀行定存一樣的功能，適合小額存款、有特定存錢目標的民眾，如結婚、買房、教育基金等。

等到繳費期滿後，不需再繳費，保額將持續增加，同時可以領回的解約金也會跟著增加。以6年期「增額型保單」為例，繳費6年後，第7年起利息不會存入帳戶，以「利息+本金」的方式繼續滾利息，累積保單價值準備金的速度比較快。（保單價值準備金 = 所繳保費 - (保險成本+附加費用) × 每年預定利率）

若為退休規劃，則可選擇「還本型儲蓄險」。錠嵂保經表示，投保後，每年給付「生存還本金」（所繳保費加上利息給付），只是每年的保單價值準備金不會按照預定利率增加，而全部把利息配給保戶；與「增額型儲蓄險」不同，保單價值準備金不會以複利的方式增值。適合退休族或手邊有閒錢的民眾，存的金額越多，領的解約金也越多。

▲儲蓄，理財，信用卡，消費。（圖／pixabay）

▲用信用卡繳卡費，還可以參考信用卡提供的折扣優惠。（圖／pixabay）

至於儲蓄險保費怎麼繳比較划算呢？錠嵂保經表示，民眾若採用一次繳清的躉繳或年繳的方式，都比起半年繳、季繳或月繳等方式還要來得划算，尤其月繳比年繳多出的繳費成本高達5.6%，在「成本影響收益」的情況下，必然要盡量選擇躉繳或年繳。

換句話說，當民眾手上擁有較大筆的「閒置資金」或預算較高，選擇躉繳的方式繳清保單，提早進入複利率，累積資產的速度也就更快。

此外，部分保險公司也會提供保戶用自動轉帳或信用卡扣款方式繳交保費，還會有1%的保費折扣。

錠嵂保經提供【儲蓄險投保小撇步】

1、無痛存款

假設儲蓄險的一年保費為3萬6000元，那麼就計畫每個月存3000元，累積一年後等到下一次繳費時，就不會因為一次要拿出一筆錢而感到壓力大或負擔重。

2、信用卡優惠

用信用卡繳保費，除了有1%的保費折扣之外，還可以選擇分期（12期）零利率的方式繳交保費，如此一來，不怕多增加預算，信用卡的使用也可以與月繳的方式繳保費。

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