愛穿高跟鞋！57歲女「腳拇指外翻40°」痛爆　醫搖頭：截骨才能恢復

▲李女長期穿高跟鞋腳拇指外翻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

對於女人來說，什麼鞋子都不如高跟鞋來高貴又有氣場，廣東省茂名市一名57歲女子李蘭（化名）穿高跟鞋已整整30幾年，不過她近日卻發現，自己腳拇指外翻的情形已越來越嚴重，因此便趕緊到醫院就診。

綜合陸媒報導，李蘭從20幾歲開始就很愛穿高跟鞋，如今57歲的她，鞋櫃裡還保留著不少高跟鞋及尖頭鞋。就在10年前，李蘭發現自己的腳底板經常出現疼痛的情況，且雙腳的腳拇指都有點往裡歪斜，但當時她並沒有太在意，直到近幾年狀況加劇，她才意識到事態不對。

李蘭坦承，上個月發現，自己的腳痛到連路都走不了，「即使是穿平底鞋，走十幾米不到就得停下來休息，痛苦不堪。」事後，廣東三九腦科醫院骨科的柴主任表示，患者的左腳大拇指往其他趾頭的方向彎了30°，而右腳更加嚴重，外翻角度將近40°，嚴重擠壓了第二趾和第三趾。

柴主任指出，李蘭的情況非常典型的「趾外翻畸形」，「大多數人發病的原因跟常年穿高跟鞋、尖頭鞋有重要關係，不過像她這樣的情況就比較嚴重，需進行截骨矯形手術才能恢復正常走路。」

據悉，醫生先為李蘭進行完善的相關檢查，並且進行矯正手術，將她左右腳的趾外翻做有效的治療。據悉，手術過後，李蘭的疼痛症狀明顯減輕，術後一週已可穿減壓鞋下床走路。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！