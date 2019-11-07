快訊／連開12槍！竊賊拒捕玩命衝撞　警槍連擊仍攔不住遭逃

▲蘆洲警方追緝偷車賊卻被開車衝撞，一連開了12槍仍遭逃逸。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

蘆洲八里分駐所的員警7日上午11時許偵辦一件竊盜案，循線追到了桃園龜山地區頂湖六街，途中發現一名男子鬼鬼祟祟，疑似就是竊嫌正在更換贓車車牌，上前盤查時嫌犯竟企圖想衝撞警方，警方隨即拔槍一連開了12槍，最終仍遭嫌犯逃逸無蹤，所幸目前無人受傷，目前警方還在擴大調閱監視器追緝當中。

據查證，當日早上7點多警方接到一起小貨車失竊案，車主王姓男子向警方表示自己停在中華路三段上的小貨車一早起來就不見了，員警獲報後調閱沿線監視器，發現竊嫌駕駛一輛銀色小客車到場後行竊，隨後沿著林八公路往桃園方向逃逸。

員警一路追緝到桃園龜山分局轄區，並在附近派出所調閱監視器，發現被竊的小貨車疑似就停在龜山區一帶，於是前往察看，發現竊嫌在頂湖路上正將失竊的小貨車換上另一面車牌，員警見狀隨即要上前喝令逮捕，竊嫌發現後卻不肯就範，跳上車後加速衝撞員警企圖逃逸。

未避免危害，員警隨即對空鳴2槍示警，犯嫌卻仍持續加速衝撞，於是員警又朝小客車車頭連開10槍，最終仍遭犯嫌駕車逃逸，所幸員警並未受傷，而警用機車則有車殼受損的狀況，目前已經鎖定犯嫌仍在持續追緝當中。

▼現場遺留之彈殼。（圖／記者陳豐德翻攝）

