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學生戴面具喊口號抗議　港中大畢典中斷校長護送下離場

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▲香港中文大學畢業典禮遭抗議。（圖／路透）

▲香港中文大學畢業典禮遭抗議。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港中文大學於7日舉行畢業典禮，有學生發起抗議活動，包括在港鐵大學站集合，遊行至校內烽火台，也為在示威衝突中受傷的學生默哀。還有學生計劃在演奏國歌期間背向主禮台，以及展示文宣。典禮進行約半小時後，校方突然以有特別情況為由典禮結束，校長段崇智在護送下離開典禮現場。

根據《香港01》，多名身穿畢業袍學生在上午8點半左右在港鐵大學站集合，部分學生戴上黑色口罩；還有學生在地下展示「光復香港， 時代革命」的標語，參與遊行的學生於烽火台前，為反修例運動期間離世的市民默哀一分鐘。

▲香港中文大學畢業典禮遭抗議。（圖／路透）

▲香港中文大學畢業中有人戴著面具參加。（圖／路透）

畢業生代表在場以中、英文宣讀聲明，批評港府強推修訂《逃犯條例》，令反修例風波持續5個月，港府及警隊至今未為事件負責任，但附上沉重代價的卻是市民，有人受傷、被捕，有人承受精神折磨，身體永久傷害，承受的均是不公不義。

中大校長段崇智及其他嘉賓於上午10點25分進入會場，有在場畢業生站立並舉起標語，奏國歌時，畢業生集體背向主禮台，並高叫，「光復香港， 時代革命」及「五大訴求 缺一不可」，聲浪甚至蓋過國歌音樂。

▲香港中文大學畢業典禮遭抗議。（圖／路透）

▲有出席典禮的學生戴著口罩。（圖／路透）

段崇智以英文致辭，之後進行頒授學位儀式，但在10點56分左右，中大校方指因有特別情況，典禮現已結束，根據程序，典禮仍有卓敏教授作就職典禮、頒發教學及研究獎項未進行。

校方於11點40分左右回應，校方回應指，由於今天校園出現特殊情況，有不同意見人士在表達意見時發生口角，校園被大量塗鴉，以及典禮進行期間受騷擾，因此大學在頒發所有學位後，決定即時中止典禮。

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