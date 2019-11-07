　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

陸殲-20最新照曝光　披黃衣尾巴裝黑色鋸齒狀WS-10發動機

請按讚支持ETtoday新聞雲

一架編號2021的黃皮殲-20曝光，網友分析其配置的發動機帶「鋸齒狀」設計，正是過去盛傳的太行B型發動機（渦扇-10B）。（圖／翻攝自飛揚軍事論壇）

▲2017年曾被拍到編號有2021且黃色外觀的殲-20。（圖／翻攝自飛揚軍事論壇）

實習記者施怡妏／綜合報導

近日網路上傳出大陸空軍殲-20的照片，照片上試驗機黃色的外觀搭載著全黑的發動機渦扇-10（WS-10）。陸媒指出，雖然WS-10不是第一次使用在殲-20，但當時的WS-10是為了測試，如今是為後續量產做準備，表示經過十幾年的研發後，有可能成為WS-15服役前，被殲-20使用的發動機。

綜合陸媒報導，11月1日消息指出，這批量產的殲-20在成都生產基地測試機場進行試飛，當時機身沒有標示任何的編號。對比驗證機、原形機和量產初期的飛機，照片上顯示的殲-20在尾部「發動機」的部位出現不同。

被曝光的照片上，殲-20尾部的發動機是黑色，且噴口與機身連接處被設計成鋸齒狀，但這種「新型發動機」並不是首見。早在去2018年8月時，就有網友拍下殲-20搭載類似的發動機試飛，且當時機艏還塗有2021的紅色編號。

▲▼殲-20雙機掛彈表演。（圖／翻攝微博）

▲慶祝解放軍空軍成立70週年，殲-20雙機掛彈表演。（圖／翻攝微博）

為了殲-20所研發的發動機WS-15仍然未能使用，另外大陸也不想在發動機上受制於俄羅斯，。至於WS-15研發到什麼階段，又有什麼進展，外界並不清楚，但過程中有許多開發受到阻礙的傳聞，甚至被認為到2025年之後才可以使用，但這些傳聞並沒有獲得證實。

中國大陸為了提升WS-10的技術和可靠性，在十幾年前大量引進AL-31FN發動機用於殲-10系列量產，結合了中、美、蘇的技術後，推出了許多的改進型。根據上市公司公開報告顯示，「WS-10系列現在已經有了A、B、C、D、G、H、X等多個型號，其中推力最大的是WS-10G的1.5萬公斤，甚至已經超過了俄羅斯AL-41F1（117）1.4萬的最大推力。」WS-15更傳出推力高達1.8萬公斤。

ET快訊
快訊／彰化29歲女拿刀砍爸爸！父大動脈破裂噴血送醫亡
找阿妹宣傳！富南斯吸金30億　夏于喬父親涉案被約談
波音737客機窗戶裂開！航空公司竟拿膠帶黏住繼續飛
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄專家曝一招「擊退美軍所有航母」：而且只要常規巡弋導彈

陸殲-20最新照曝光　披黃衣尾巴裝黑色鋸齒狀WS-10發動機

使用鋰電池　日本蒼龍級第12號艦「登龍號」潛艦下水

服役35年　美軍最資深潛艦「奧林匹亞號」返回母港迎接退役

土耳其堅持與俄談判「SU-35戰機軍購」　不顧華府反對「反正已經很多衝突」

大陸盜採台灣經濟海域海砂　台海「反潛艦天險」正在消失

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

俄專家曝一招「擊退美軍所有航母」：而且只要常規巡弋導彈

陸殲-20最新照曝光　披黃衣尾巴裝黑色鋸齒狀WS-10發動機

使用鋰電池　日本蒼龍級第12號艦「登龍號」潛艦下水

服役35年　美軍最資深潛艦「奧林匹亞號」返回母港迎接退役

土耳其堅持與俄談判「SU-35戰機軍購」　不顧華府反對「反正已經很多衝突」

大陸盜採台灣經濟海域海砂　台海「反潛艦天險」正在消失

證實收到林志玲台南喜帖　林依晨苦惱結婚禮：她是完美貼心的人

台男「搭捷運小動作」　通勤妹狂讚：貼心炸！網一看反噓母湯

美台籌組商務考察團助鞏固友邦　外交部：創造三贏

12強／中日大戰未演先轟動　日媒採訪陣仗不輸台媒

12強／江少慶剛猛、張奕陰柔　王建民：兩人都棒棒

蘇治芬提「在地滯洪、防災補貼」政見　盼民代與縣府別扯後腿

快訊／北市內湖20多歲男「臥室開槍自戕」！頭部留有彈孔亡

立院憂F-16飛行員不足　空軍：依戰機比例逐年調增人力

香氛控必買清單：Miller Harris­ 迷境漫舞、JO MALONE 聖誕拉炮

Lexus LS 500h變身「無人自駕車」　明年開放民眾試乘

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

軍武熱門新聞

日噸位最大潛艦蒼龍級第12號下水

美軍最資深潛艦奧林匹亞號返母港迎接退役

土耳其不顧華府反對　堅持軍購俄SU-35

印尼跟美國買F-16V　台灣發大財！

俄專家曝一招擊退美軍所有航母！

陸殲-20新照曝光　穿黃衣裝鋸齒狀WS-10

美軍坦克開放庶民10元收　農友都用M4雪曼犁田

解放軍30年沒實戰　俄經驗無用論分析美中

台役期太短！網支持2年兵：等亡國才知當兵重要

殲-11B機頭「黑→灰白」　裝新型火控雷達

大陸盜採台灣海砂　台海反潛天險消失中

IDS建造因「旋轉門條款」卡住

著陸時吸入鳥 美末日機損失6千萬

吳怡農挺4月兵役：美軍13周新訓

更多熱門

相關新聞

殲-11B機頭「黑→灰白」　裝新型火控雷達

殲-11B機頭「黑→灰白」　裝新型火控雷達

解放軍空軍成立70週年，近日的宣傳片中，首次出現了殲-11B升級型戰鬥機，從原本的黑色雷達罩改成了灰白色。觀察人士指出，機艏換裝新型主動相控陣（AESA）火控雷達，據信為殲-11B的AESA改進型號，而非殲-11D傾斜式雷達。

陸成功發射「高分七號」衛星

陸成功發射「高分七號」衛星

陸新式「星空」迷彩服將配發全軍

陸新式「星空」迷彩服將配發全軍

央視曝光3間諜犯1人疑洩密給台灣軍情局

央視曝光3間諜犯1人疑洩密給台灣軍情局

解放軍工程兵300米江面建「鋼鐵浮橋」

解放軍工程兵300米江面建「鋼鐵浮橋」

關鍵字：

殲-20大陸軍武WS-10

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面