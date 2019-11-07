陸殲-20最新照曝光　披黃衣尾巴裝黑色鋸齒狀WS-10發動機

▲2017年曾被拍到編號有2021且黃色外觀的殲-20。（圖／翻攝自飛揚軍事論壇）

實習記者施怡妏／綜合報導

近日網路上傳出大陸空軍殲-20的照片，照片上試驗機黃色的外觀搭載著全黑的發動機渦扇-10（WS-10）。陸媒指出，雖然WS-10不是第一次使用在殲-20，但當時的WS-10是為了測試，如今是為後續量產做準備，表示經過十幾年的研發後，有可能成為WS-15服役前，被殲-20使用的發動機。

綜合陸媒報導，11月1日消息指出，這批量產的殲-20在成都生產基地測試機場進行試飛，當時機身沒有標示任何的編號。對比驗證機、原形機和量產初期的飛機，照片上顯示的殲-20在尾部「發動機」的部位出現不同。

被曝光的照片上，殲-20尾部的發動機是黑色，且噴口與機身連接處被設計成鋸齒狀，但這種「新型發動機」並不是首見。早在去2018年8月時，就有網友拍下殲-20搭載類似的發動機試飛，且當時機艏還塗有2021的紅色編號。

▲慶祝解放軍空軍成立70週年，殲-20雙機掛彈表演。（圖／翻攝微博）

為了殲-20所研發的發動機WS-15仍然未能使用，另外大陸也不想在發動機上受制於俄羅斯，。至於WS-15研發到什麼階段，又有什麼進展，外界並不清楚，但過程中有許多開發受到阻礙的傳聞，甚至被認為到2025年之後才可以使用，但這些傳聞並沒有獲得證實。

中國大陸為了提升WS-10的技術和可靠性，在十幾年前大量引進AL-31FN發動機用於殲-10系列量產，結合了中、美、蘇的技術後，推出了許多的改進型。根據上市公司公開報告顯示，「WS-10系列現在已經有了A、B、C、D、G、H、X等多個型號，其中推力最大的是WS-10G的1.5萬公斤，甚至已經超過了俄羅斯AL-41F1（117）1.4萬的最大推力。」WS-15更傳出推力高達1.8萬公斤。