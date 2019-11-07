快訊／松山區「黑車爆撞騎樓」碎屑狂噴釀3傷！　1女「頭部外傷」意識不清

記者黃彥傑／台北報導

台北市松山區八德路三段7日發生一起車禍意外，事發當時一輛汽車的駕駛因誤踩油門，突然暴衝撞進騎樓，導致三人受傷，其中一名女子頭部外傷，意識不清已緊急被送往醫院搶救，另外兩人也被分別送往醫院救治，而從畫面可見，車禍現場一片狼藉，畫面看起來相當驚悚，至於詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

▲車子衝進騎樓。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，事發當時，汽車駕駛老伯行經八德路三段附近，本來要停車等紅燈，結果卻把油門當煞車誤踩，導致汽車往右加速暴衝撞進騎樓，停在騎樓機車都被撞毀。