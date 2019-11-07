他「橫行雙和地區」假應徵騙信任！狂偷7支iPhone奔逃　通訊行淚：損失30萬

▲男子偷iPhone，害店家損失30萬。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）



記者陳雕文、林昱萱／新北報導

新北市永和區一名男子多次利用「假應徵真行竊」的方式，在新北中和、永和地區偷竊得手，而他日前又用相同手法，到一間通訊行應徵，之後趁獨自上班時，偷走店內的7支iPhone手機，行徑相當誇張。

據了解，陳男在7月時，就曾以假名到永和一間超商應徵，在取得店家信任後，就趁著獨自上班時，將收銀機裡的現金、架上的悠遊卡全數偷走後逃逸，讓店家損失至少10幾萬元，而他9月又用一樣的手法到中和另一間超商，同樣竊取了數10萬元後逃逸。

狡詐的陳男都用步行的方式逃逸，讓警方難以追緝，而他日前則改用真名，到一間通訊行應徵，接著又趁自己獨自上班時，偷走櫃上的7支iPhone，讓店家損失大約30萬元。更離譜的是，警方循線調查掌握到他的行蹤後，陳男竟然當面向警方嗆聲說：「警方應該通知我，通知不到才能帶走我」、「非現行犯為何警方可強制帶回」等語。對此，目前警方已經按照程序寄送通知書，如果陳男還是拒絕到案，警方將會聲請拘票前往逮捕。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

與女副理夜店嗨整晚！他凌晨進摩鐵「激情酣戰」完事偷拍裸照 流傳百人群組

2歲童「墜奧萬大吊橋」慘死！媽目睹來不及拉 家屬淚：從橋板、防護網縫隙掉下

好心幫軍中同袍租套房！辣妹竟躲房內「1次1800」跪地吞吐 他見警上門傻眼