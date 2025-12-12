馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭戶！指揮官劉慎謨遭火速拔官

▲馬防部爆60多名官兵出租帳戶，當成詐團的人頭戶，指揮官劉慎謨遭拔官。（資料照／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

馬祖防衛指揮部近期爆發大規模軍紀案件，疑有多達60名官兵出租帳戶、作為詐團人頭戶，案情延燒至友軍單位，引發社會震動。由於涉案範圍持續擴大，國防部今宣布調離指揮官劉慎謨中將，由六軍團副指揮官尹昌榮中將接掌馬防部，並強調將透過新成立的「國軍詐欺防制工作小組」強化識詐、防詐作為，全案將嚴懲不貸。

陸軍督察長蔡則明表示，馬防部已完成內部清查，目前未再發現新增涉案人員；外界憂心大批官兵遭汰除將衝擊外島戰力，他強調部隊將在兼顧戰備與官兵權益下進行內部人力調整，不會讓防區作戰能量出現缺口。

根據多方了解，詐騙集團早在2023年便透過官兵人際網絡滲入馬防部，並延伸至陸軍本島單位，相關行為長達兩年。劉慎謨於2024年11月接掌馬防部，但因認為自己為現任指揮官，願意承擔指揮責任並尊重軍方調職處分。

國防部指出，已成立的「國軍詐欺防制工作小組」由法律司統籌，納編政戰局、主計局與總督察長室，推動識詐、防詐雙軌並行。對內將由法制官、財務官入營教育，並邀請檢警調分享最新詐騙手法；對外則與數位發展部建立跨部會聯防，針對冒用國軍名義的詐騙通報即時分案管控。

另外，馬防部指揮層也隨案更動。劉慎謨調任司令部委員，尹昌榮原於上月甫接任六軍團副指揮官並晉任中將，如今火速北調馬祖接掌指揮權，被視為軍方穩定外島紀律與戰備的重要布局。