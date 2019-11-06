桃園大溪區老年人口排第二多　規劃設置醫療專區

▲市議員陳治文關心設置「大溪醫療專區」未來規劃方向。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區老年人口在桃園市13區排名第二，市議員陳治文6日於市政總質詢，關心大溪埔頂轉運站土地變更程序完成後，設置「大溪醫療專區」未來規劃方向，以及是否考慮朝向特色醫院發展？衛生局長王文彥答詢表示，大溪區以老年人口數、以及老年人口比率來看，除了發展一般醫療以外，與長照結合發展的確有其必要。

另外，特色醫療裡面要分類為一般型的醫院，或者是有輕急診，因為設立一所大型醫院理論上比較困難，而且所需時間長久，考量期程短促，以及大溪地區的人口結構，市府預計做一個長照及醫療合併來經營的方針。王文彥也強調，大溪醫療專區未來規劃可處理約80%的急重症病患，另外20%亦有其他聯外交通運載在25分鐘內可以到達的醫療院所共有3家，亦可進行緊急救護。

▲市長鄭文燦說明大嵙崁水與綠等計畫。（圖／廖帝權提供）

陳治文並質詢大嵙崁水與綠計畫、大漢溪堤防及防汛道路、中庄運動公園、中庄吊橋、三層迷宮文化資產保存等計畫，皆屬大溪目前最重要也最迫切的項目，關心各項計畫執行情形與效益。

市長鄭文燦說明，該些項目的效益很大，有的會在任期內全部完工，有的則需要跨越任期。這幾個計畫所需經費龐大，其中大嵙崁水與綠計畫大概要23億元，包括新建堤岸、防汛道路、電塔遷移，也包括中庄運動公園、中庄吊橋、自行車道等子計畫，市府陸續會辦理竣工，後續也仍需一個比較大型的規劃，尤其是在靠近龍潭附近有200多公頃土地，希望水務局把完整的規劃內容做得更好。

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