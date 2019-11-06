陪吳怡農掃街後「很自卑」　卓榮泰自爆：每天回家練啞鈴

▲民進黨主席卓榮泰、民進黨立委參選人吳怡農。（圖／吳怡農辦公室，下同）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農6日與民進黨主席卓榮泰舉辦對談。卓榮泰表示，自從跟吳怡農掃街後，回去很自卑，現在每天在家開始練啞鈴，希望跟吳怡農一樣能有強壯的身體。

卓榮泰下午在跟吳怡農對談時，自爆其實跟吳怡農掃街回去後「很自卑」，現在回家都開始練啞鈴；不過媒體現場要求可不可以秀一下練的成果，他則害羞地說，練成後再說，「在吳怡農旁邊怎麼敢秀？」

卓榮泰表示，這次吳怡農選區是中山北松山，他1989年第一次選立委也是同選區，而且競選總部就在對面。他認為，民生社區是非常高知識水準，對民主也很投入的地方。

卓榮泰表示，民生社區很值得開發，30年後，吳怡農也利用這裡當總部，他希望社區的朋友知道，他們關心這裡的建設。

談起吳怡農的對手、國民黨立委蔣萬安，卓榮泰表示，蔣萬安在立院有很多表現，民進黨這次選舉提出一個可以與現任民意代表做比較的人，他期盼這次大家能團結一致。

對於這次吳怡農參選的表現，卓榮泰指出，他的熱情感染很多人，尤其是女性朋友，現在感染熱情已經散發出去。他同時也呼籲選民，用最高標準檢驗吳怡農，相信他禁得起這樣的檢驗與辯論。

其他人也看了這些新聞...

►「不是拿7200萬買房子！」 韓國瑜：我是向銀行貸款

►被爆買7200萬南港豪宅 韓國瑜嗆三立記者：你的問題誤導

►韓國瑜辦稱平民有權買賣7200萬房 林鶴明怒：別再說你庶民！噁不噁心

更多熱門新聞...

►韓國瑜失業砸7200萬買豪宅 林俊憲酸：庶民出手未免太大方

►韓國瑜7200萬豪宅遭疑「炒房產」 黃國昌：不是說要看見年輕人的痛苦？

►韓國瑜買豪宅 韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

►白白胖胖也是一種美