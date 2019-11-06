落實及培育科技人才　台東成立「新生科技中心」

▲台東市的新生科技中心由縣長饒慶鈴主持揭牌儀式。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為因應新課綱上路，提升台東學生之科技素養，台東縣政府自2018年起陸續成立3所科技中心，而位於台東市的新生科技中心於6日由縣長饒慶鈴主持揭牌儀式，正式對外營運。活動也結合台東縣行動學習成果展示，有新生國小、康樂國小等5間學校，透過本次活動展示行動學習推動成果；同時邀請縣內初鹿科技中心與長濱科技中心共同參與展覽，有數個手做體驗的攤位，讓大家能實際體驗縣內推動科技教育的成果。

縣長饒慶鈴表示：藉由科技中心的成立，能提昇本縣整體的科技教育。新生科技中心服務區範圍將涵蓋台東市、南迴線及離島之國中小學校，有科技學習需求的學校可向中心申請中心實地體驗或借用設備，並由中心安排推廣課程，讓台東縣科技資源能合作共享，科技素養整體提升，達成以「開放、整合、創新」3個應用程式讓台東升級的施政願景。

本次活動的展示以主題攤位的方式，展現各行動學習計畫學校與科技中心的推展的亮點，包含了虛擬實境(VR)體驗、智慧機器人運用、等，多元豐富的學習成果，顯現台東學子在科技領域及運用科技學習的整合及創意能力，也期待縣內的科技教育，能培育更多未來需求的科技人才。