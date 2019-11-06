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神鬼夫妻「白富美千金」曝光！詐百億逃美辦移民　愛女遭拋淪階下囚

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圖、文／鏡週刊

潤寅公司詐貸14家銀行破百億元風暴持續擴大！檢調陸續發動四波搜索，收押19人，還查出8家知名公司高層涉嫌配合作假帳詐貸，但潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻卻早已潛逃美國加州，向美國提出移民申請。

▲▼騙贏貴婦奈奈。（圖／鏡週刊提供）

▲潤寅實業總部位於台北市信義區，早在案件爆發前就人去樓空，公司招牌也已拆下。潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻也早已潛逃美國加州。（圖／鏡週刊提供，下同）

辦案人員查出，潤寅實業是國內的老字號塑料貿易公司，主營產品為工業化纖，包括紡織用紗、工業用紗等，生意往來對象包括福懋實業、新纖及台化等知名上市櫃公司，看似營收正常，沒想到楊文虎、王音之卻攏絡業者配合作假帳，製造假交易浮報應收帳款，再據此向銀行詐貸。

11月1日檢調再發動搜索，約談塑膠大廠南亞、泰豐、中纖、綿春及大宇紡織等5家公司高階主管，加上之前查出的上市公司福懋實業、新纖、台化等高層涉嫌暗助作假帳、收受回扣，目前已有8家知名公司人員涉案，檢察官也聲押禁見19人獲准，波及14家銀行，詐貸金額破百億元，儼然已在金融圈掀起風暴。

▲▼騙贏貴婦奈奈。（圖／鏡週刊提供）

▲楊文虎及王音之隔海遙控千金楊宇晨（圖）脫產洗錢，楊宇晨欲出境時遭逮捕羈押。

但全案最關鍵的犯罪主謀、潤寅董事長楊文虎及妻子王音之卻在詐貸案爆發前，早一步於6月1日捲款潛逃出境香港，之後行蹤成謎。本刊掌握，這對神鬼夫妻已輾轉逃到美國，目前落腳加州，近日還向美國移民局（USCIS）申請移民，一旦成功，恐成為貴婦奈奈翻版，夫妻拿犯罪所得消遙海外，過快活人生。

本刊調查，美國移民局日前已經向我國相關單位，調閱楊文虎及王音之的資料。美國移民局將按照規定，將審核兩人是否具有「良好道德品格」，像是有無習慣性酗酒、藥物成癮、沉迷賭博，或是曾有重罪前科。因楊文虎夫婦尚未遭起訴或定罪，形同無罪之身，仍有極大可能通過審核。

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