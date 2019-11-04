2019台灣裙襬搖搖國際高爾夫球錦標賽　屏東好物站上國際舞台

▲2019「台灣裙襬搖搖LPGA」國際高爾夫球錦標賽圓，「屏東好物」參與盛事 站上國際舞台 。上圖為潘孟安和冠軍、美國選手Nelly Korda合影。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台灣LPGA裙擺搖搖國際高爾夫球錦標賽於10月31日至11月3日連續4天於新北市林口美麗華高爾夫球場舉辦，由去年的冠軍好手，來自美國的Nelly Korda（奈莉•柯達）再度奪冠，屏東縣政府開發「屏東好物」伴手禮，獲得好評，而在賽事期間提供補充體力的在地香蕉，更成功展現屏東優質農產國際外交。

縣縣長潘孟安獲邀作為冠軍選手頒獎嘉賓，他從屏東帶來客家特色藍染圍巾致贈給冠軍選手，不僅將屏東農產送上國際舞台，同時也帶入客家特色，行銷屏東。

今年屏東縣政府以「屏東好物」品牌形象，將屏東在地農產品行銷世界邁向國際，選手參與賽事皆可享用專為賽事特製的「屏東好物」伴手禮，有黑豆茶包、咖啡包、鳳梨酥、檸檬果球、綜合果乾、洋蔥與玫瑰面膜等產品，讓選手們愛不釋手；另於賽事期間提供屏東產地直送的香蕉，放置於第1洞與第10洞的補給站，讓選手補充營養與體力，獲得好評。

縣府人員說，去年縣府也參與台北舉辦的2018 WTA TAIWAN OPEN台灣公開賽，當時選手們品嘗到屏東的香蕉、紅龍果、蓮霧及蜜棗等優質水果產品；這次「屏東好物」將會是一個獨特又令人感到親切的品牌，屏東縣政府也將繼續以行銷世界，邁向國際的步伐前進，讓台灣的屏東好物能持續被世界看見。

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