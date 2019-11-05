　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

凱擘打家庭劇院牌　推三年免費看OTT+Sound Bar劇院組

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼凱擘推三年免費看OTT+Sound Bar劇院組。（圖／業者提供）

▲凱擘推三年免費看OTT+Sound Bar劇院組。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／台北報導

凱擘大寬頻11月祭出「A1 Box＋Sound Bar劇院組」組合，用戶只要新申辦120M（含）以上光纖上網指定方案，即可免費搭配A1 Box，再享有「光纖上網＋數位有線電視＋HD99高畫質套餐」三種優質服務，還能0元將SHARP Sound Bar劇院組帶回家，再加碼送機上盒myVideo豪華月租3年免費看。另外，響應雙11盛事，凱擘網路門市也將推出限時優惠活動，11/11－11/14申辦指定方案就送momo紅利金最高6,000元。

為了讓有線電視與OTT用戶的家庭視聽娛樂體驗再升級，即日起新申辦凱擘大寬頻120M（含）以上光纖上網指定方案，月付1,199元起就能一次享有高速穩定的光纖上網服務、上百台數位有線電視及HD99高畫質套餐的24台高畫質數位頻道內容，不僅可以免費升級搭配凱擘新推出的A1 Box及藍牙聲控遙控器，還能以0元優惠價帶走SHARP最新Sound Bar劇院組，再加碼送機上盒myVideo豪華月租3年免費看到飽，給全家人最完整的優質視聽享受，打造專屬家庭劇院體驗。

另外，為了因應雙11到來，凱擘大寬頻搶搭這波購物狂潮，特別於網路門市推出限時四天優惠活動，凡是於11/11－11/14活動期間內新申辦「120M（含）以上光纖上網＋數位有線電視＋HD99高畫質套餐」之指定方案，即可享機上盒myVideo豪華月租2年免費，再加碼送momo紅利金最高6,000元好康。

ET快訊
「IG友人」邀投資　黑澀會Apple匯款50萬沒下文...驚
獨／金馬饒舌歌手爆欠錢不還…反嗆債主「死乞丐」！私訊內容曝光
公司試辦「周休三日」1個月　員工生產力竟暴增40％
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

凱擘打家庭劇院牌　推三年免費看OTT+Sound Bar劇院組

Google釋出11月份Android安全補丁　Pixel手機可率先升級

雙11燦坤參戰　「全民購物節」11/8~11/12開跑

影／手機空間不夠用？3C達人教你一鍵下載App　從此不再花冤枉錢買大容量

Google Maps介面大改版！探索「彩色圈圈」將消失　安卓先行...iOS再等等

中華電Hami Pay開通、儲值、消費更Easy　全台服務據點都可以

「懂玩」拍照手機OPPO Reno 10倍變焦12GB版　「海洋之心」全新配色現身

AirPods Pro過NCC認證　台灣可望下月上市

微軟Surface Pro 7在台上市　白金/墨黑二色可選、單機售價28,088元起

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等等

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

凱擘打家庭劇院牌　推三年免費看OTT+Sound Bar劇院組

Google釋出11月份Android安全補丁　Pixel手機可率先升級

雙11燦坤參戰　「全民購物節」11/8~11/12開跑

影／手機空間不夠用？3C達人教你一鍵下載App　從此不再花冤枉錢買大容量

Google Maps介面大改版！探索「彩色圈圈」將消失　安卓先行...iOS再等等

中華電Hami Pay開通、儲值、消費更Easy　全台服務據點都可以

「懂玩」拍照手機OPPO Reno 10倍變焦12GB版　「海洋之心」全新配色現身

AirPods Pro過NCC認證　台灣可望下月上市

微軟Surface Pro 7在台上市　白金/墨黑二色可選、單機售價28,088元起

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等等

林鄭月娥微笑出席上海進博會　大談用人工智能幫助中國

有信心單獨過半？　吳敦義坦言：要很拚！除非韓國瑜高票當選

股后精測第3季每股賺7.55元　單季新高

天氣冷才更適合減肥！吃對食物不用受凍也能燃燒脂肪

12強／韓國提防複賽對手　情蒐團隊現身中波大戰

勾蔡瑞雪組「最萌身高差」CP！吳念軒靦腆：她小手都好可愛

12強／再唱再出發　任賢齊：拉回兒時，唱得特別有感情

亞足U19資格賽／中華再遇澳洲、寮國　6日先戰澳門拚主場晉級

揪出未婚媽親手溺斃男嬰悲劇　她追蹤疫苗記錄證實「寶寶存在」

曾病到只剩49kg...還傳烏龍死訊　周傳雄現況曝光「宣布喜訊」！

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

3C家電熱門新聞

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

Apple也擋不了！17款App內藏木馬病毒

Google Maps介面大改版！「彩色圈圈」消失　安卓先行...iOS再等等

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等

影／3C達人教你一鍵下載App　從此不再花冤枉錢買大容量

中華電Hami Pay開通、儲值、消費更Easy

AirPods Pro過NCC認證

更便宜的三星Galaxy S10 Lite外觀設計曝光！

5G iPhone來了？蘋果傳動員供應商

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

5G網路下載遊戲完全不用等待

HTC與adidas跨界合作　透過VIVE重建工作流程

AirPods Pro、AirPods 2怎麼抉擇？

Google Chrome爆發「零日漏洞」　專家：快去更新官方最新版本

更多熱門

相關新聞

凱擘大寬頻要給你滿滿靈異影劇

凱擘大寬頻要給你滿滿靈異影劇

萬聖節將至，凱擘大寬頻宣佈，「HD148高畫質A、B雙套餐」即日起接力播出多部恐怖靈異影劇、萬聖節系列卡通，帶給全家人最有看頭的萬聖節！新申辦「HD148高畫質A餐或B餐」年約半年繳方案，還可獲得熱門生活好禮四選一；鎖定HBO《通靈少女》全新第二季再抽官方限量好禮。

凱擘大寬頻「HD148高畫質套餐」來了

凱擘大寬頻「HD148高畫質套餐」來了

台灣大與Google合作項目日增

台灣大與Google合作項目日增

凱擘董座下豪語：未來兩年內寬頻上網用戶要破百萬

凱擘董座下豪語：未來兩年內寬頻上網用戶要破百萬

凱擘「A1」機上盒要把年輕人吸回電視前

凱擘「A1」機上盒要把年輕人吸回電視前

關鍵字：

凱擘大寬頻A1 BoxSound Bar

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面