凱擘打家庭劇院牌　推三年免費看OTT+Sound Bar劇院組

▲凱擘推三年免費看OTT+Sound Bar劇院組。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／台北報導

凱擘大寬頻11月祭出「A1 Box＋Sound Bar劇院組」組合，用戶只要新申辦120M（含）以上光纖上網指定方案，即可免費搭配A1 Box，再享有「光纖上網＋數位有線電視＋HD99高畫質套餐」三種優質服務，還能0元將SHARP Sound Bar劇院組帶回家，再加碼送機上盒myVideo豪華月租3年免費看。另外，響應雙11盛事，凱擘網路門市也將推出限時優惠活動，11/11－11/14申辦指定方案就送momo紅利金最高6,000元。

為了讓有線電視與OTT用戶的家庭視聽娛樂體驗再升級，即日起新申辦凱擘大寬頻120M（含）以上光纖上網指定方案，月付1,199元起就能一次享有高速穩定的光纖上網服務、上百台數位有線電視及HD99高畫質套餐的24台高畫質數位頻道內容，不僅可以免費升級搭配凱擘新推出的A1 Box及藍牙聲控遙控器，還能以0元優惠價帶走SHARP最新Sound Bar劇院組，再加碼送機上盒myVideo豪華月租3年免費看到飽，給全家人最完整的優質視聽享受，打造專屬家庭劇院體驗。

另外，為了因應雙11到來，凱擘大寬頻搶搭這波購物狂潮，特別於網路門市推出限時四天優惠活動，凡是於11/11－11/14活動期間內新申辦「120M（含）以上光纖上網＋數位有線電視＋HD99高畫質套餐」之指定方案，即可享機上盒myVideo豪華月租2年免費，再加碼送momo紅利金最高6,000元好康。