屏東失智翁被載到派出所　林邊警立馬認出助團圓

▲屏東縣東港警分局林邊分駐所警員林順興好眼力，一眼認出老翁身分，很快連絡家人帶他回家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港分局林邊分駐所警員林順興、黃裕庭、劉智佳等員，於日前接獲一名熱心民眾騎機車載著一位疑似失智老翁至所內報案，警員林順興一眼就認出係所轄田厝村吳姓老翁，先攙扶他進所休息並提供其熱茶暖身，緊急聯繫其家屬到所帶返家團圓，讓家屬相當感激。



林邊鄉熱心鄉日前在東港鎮沿海路看到一位疑似失智老翁神情恍惚走在路上，經上前關心，其表示住林邊鄉田厝村，由於這位熱心鄉民也住在林邊鄉，就順路載其至林邊分駐所報案請求協助，警員林順興一眼就認出日前曾協助此吳姓老翁返家，經電話聯繫到家住東港鎮的兒子來所載送該失智老翁返家。

警方說，這位老翁原住林邊，最近到東港兒子家中住，於外出後卻忘記回家路，因此向熱心民眾表示住林邊請其幫助載回林邊，家屬正擔心父親外出且未用餐擔心其安全，全家急得像熱鍋上的螞蟻，接獲警方電話通知後又驚又喜，連忙趕來林邊分駐所將他載回家，離去前頻頻的對員警們表示感謝。



東港警分局長劉清俊呼籲民眾，家中有失智長者、精神疾病患者，應多予關心，不定時幫忙拍照（包含常穿著之衣物、特徵等）、注意其可能活動範圍，並協助配戴印有聯絡方式飾品、證件或手機，增加長者走失時第一時間被尋獲的機會。