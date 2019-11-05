林洲民嗆「懶惰政府」質疑公宅停滯　柯文哲：目標還是5萬戶

記者陳家祥／台北報導

公民團體「居住正義聯盟」4日晚間起一連5天夜宿東區，期間也舉辦講座。應邀與談的前台北市都發局長林洲民指出，台北的公共住宅到2019年就突然喊停，批評市長柯文哲，不蓋公共住宅的是懶惰的政府。對此，柯文哲5日總質詢時回應，公宅還是維持1萬戶施工的狀態，再多會整垮政府；柯也說，目標還是5萬戶。

居住正義改革聯盟4日晚間重回30年前無殼蝸牛運動現場，一連5天夜宿東區，同時舉辦露天論壇。聯盟發起人之一的林洲民與談時，感嘆柯文哲第一任市長任內公共住宅推動得非常好，如今卻在 2018 停下腳步；他說，台北市的公共住宅比例從 0.68% 漲到 0.8％ 後就停了，「誰告訴你（柯文哲）不要做的？為什麼 2014 到 2018 做得到，2018 之後卻不做？」

民進黨議員洪健益5日總質詢時問及此事，柯文哲答詢時說，現在政策相當確定，就是維持1萬戶動工的狀態，「我覺得不要再打高空，大概是台北市政府現階段最佳的施工速度，再超過會整垮政府」，目標還是5萬戶，就按目前速度前進。

至於會不會覺得被林洲民針對？柯文哲說，「不會啦、還好，他應該寫2014到現在，不能寫2014到2018」；柯強調，都發局只是換了一個都發局長，其他公務員都沒換，所以應該差不多。

